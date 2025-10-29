Înfrângere dureroasă, acasă, pentru CSM Olimpia Satu Mare

Echipa feminină de handbal CSM Olimpia Satu Mare a suferit o înfrângere dureroasă, marți după-amiază, pe teren propriu, în etapa a 7-a a Campionatului Național de Junioare III.

Elevele antrenorilor Kibédi Albert, Nagy Flórián și Lucaci Dénes, provenite din Orașul Nou, Turulung și Satu Mare, au disputat un veritabil derby al seriei, în Sala „Ecaterina Both”, în fața formației SHCS Fărcașa 2022. Înaintea confruntării, ambele echipe acumulaseră câte opt puncte, însă datorită unui golaveraj superior, CSM Olimpia ocupa locul 4, iar maramureșencele se aflau pe poziția a 5-a.

Evoluție echilibrată, final nefericit

Debutul partidei a fost ezitant pentru gazde, iar oaspetele s-au desprins rapid la 5–9. Fetele din Satu Mare au avut însă o revenire spectaculoasă, reușind să egaleze și chiar să treacă în avantaj, 11–9. Finalul primei reprize le-a aparținut însă celor de la Fărcașa, care au intrat la pauză cu un avantaj minim, 13–12.

După reluare, CSM Olimpia nu a mai reușit să mențină ritmul impus de adversare. În minutul 46, oaspetele conduceau deja la șapte goluri, 25–18. Deși sătmărencele au încheiat partida cu o serie pozitivă, 4–0, grație reușitelor semnate de Ványi Maia și Bartha Szabina, nu au mai putut întoarce soarta meciului.

Formația din Fărcașa s-a impus în cele din urmă cu 25–22, obținând o victorie importantă în lupta pentru primele locuri.

Liderii ofensivei: Bartha și Geng

Pentru CSM Olimpia, cele mai eficiente jucătoare au fost Bartha Szabina și Geng Boglárka, fiecare cu câte 7 goluri marcate, contribuind decisiv la efortul ofensiv al echipei. Pe lista marcatoarelor s-au mai aflat Ványi Maia (5 goluri), Cseh Vivien (2) și Büte Hilda (1).

În ciuda efortului colectiv, jocul echilibrat din prima repriză nu a putut fi menținut până la final, iar diferențele de experiență și de omogenitate au înclinat balanța în favoarea oaspetelor.

Clasament și următorul meci

După acest rezultat, CSM Olimpia Satu Mare coboară pe locul 5 în Seria N, în timp ce SHCS Fărcașa 2022 urcă provizoriu pe poziția secundă. Celelalte meciuri ale etapei se vor disputa joi, vineri și sâmbătă.

Pentru sătmărence urmează o deplasare dificilă, pe 8 noiembrie, la Căpleni, unde vor întâlni liderul neînvins al seriei, ACS KKS Cămin 1.

JUNIORI III, SERIA N, ETAPA 7

CSM Olimpia Satu Mare – SHCS Fărcașa 2022 22–25 (12–13)

CSM Olimpia: Büte Hilda (1 gol), Nagy Evelin, Reha Luca Amanda, Bartha Szabina Beatrix (7), Cseh Antónia, Geng Boglárka (7), Molnár Kira Delia, Kompász Vivien, Cseh Melisa, Ványi Maia Kristina (5), Cseh Vivien (2), Veres Nóra, Selmenti Nikoletta, Elek Zsófia, Bak Natalia Boglárka.