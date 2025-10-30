INFRASTRUCTURĂ Satu Mare, pregătit pentru iarnă: drumurile județene și naționale, cu stocuri și contracte de deszăpezire asigurate

Autoritățile județene au anunțat, în cadrul Colegiului Prefectural din 30 octombrie 2025, că utilajele și materialele antiderapante sunt pregătite pentru intervenții

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural desfășurate joi, la sediul Instituției Prefectului, a fost analizată starea de pregătire a infrastructurii rutiere din județ pentru sezonul rece.

Reprezentanții Consiliului Județean Satu Mare și ai Secției Drumuri Naționale Satu Mare au prezentat situația actuală a stocurilor de materiale antiderapante, a contractelor de deszăpezire și a utilajelor pregătite pentru intervenție.

Drumurile județene, acoperite printr-un contract-cadru semnat în 2024

Directorul Direcției Tehnice a Consiliului Județean Satu Mare, Ioan Șereș, a informat că rețeaua de drumuri județene, în lungime totală de 730 km, beneficiază de servicii de deszăpezire asigurate pentru toate cele patru zone ale județului.



Aceste servicii se derulează în baza unui contract-cadru încheiat în anul 2024, care garantează continuitatea și promptitudinea intervențiilor.

„Suntem pregătiți pentru iarnă. Stocurile de materiale antiderapante sunt deja realizate, iar operatorii desemnați pot interveni imediat ce condițiile meteo o impun”, a precizat Ioan Șereș.

Șase districte naționale, dotate cu materiale și utilaje proprii

În ceea ce privește drumurile naționale, directorul Secției Drumuri Naționale Satu Mare a subliniat că toate cele șase districte aflate pe raza județului sunt complet echipate pentru a face față eventualelor ninsori și polei.



„Avem stocuri suficiente de materiale antiderapante și mijloace proprii de intervenție. În paralel, procedura de licitație pentru achiziția serviciilor de deszăpezire este în desfășurare”, a menționat reprezentantul instituției.

Coordonare între instituții pentru intervenții rapide

Pregătirea pentru sezonul rece presupune o coordonare strânsă între autoritățile locale, județene și naționale, astfel încât traficul rutier să se desfășoare în condiții de siguranță.

Instituția Prefectului va monitoriza periodic situația de pe teren, iar în caz de fenomene meteo severe vor fi activate comitetele locale pentru situații de urgență.

„Este important ca toate instituțiile implicate să acționeze unitar și rapid, pentru siguranța cetățenilor și menținerea drumurilor practicabile”, a subliniat prefectul Altfatter Tamás, la finalul reuniunii.

Un județ pregătit pentru iarnă

Bilanțul prezentat joi arată că județul Satu Mare intră în sezonul rece cu un plan solid de acțiune, resurse pregătite și un cadru contractual funcțional.

Autoritățile dau asigurări că intervențiile vor fi prompte și eficiente, astfel încât circulația să nu fie afectată de condițiile meteorologice dificile.