INVESTIȚII Extinderea rețelei de apă și canalizare în Sătmărel, în plină desfășurare

Primăria Satu Mare investește 10 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii pe 10 km

Lucrările pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în cartierul Sătmărel avansează conform planului, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile prin PNRR.

Investiție de 10 milioane de lei pentru 10 km de rețea

În parteneriat cu Apaserv S.A., Primăria Satu Mare alocă 10 milioane de lei pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pe o lungime totală de 10 km în cartierul Sătmărel.

Termenul de finalizare al investiției este mai 2026, iar proiectul este parte a strategiei municipiului de a moderniza infrastructura urbană și a asigura servicii de calitate locuitorilor.

Vizită pe șantier

Joi, primarul Kereskenyi Gabor și viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș, împreună cu conducerea Apaserv, au inspectat șantierul, constatând progresul lucrărilor și planificând etapele următoare ale investiției.

Un pas spre un cartier modernizat

Proiectul aduce beneficii directe locuitorilor din Sătmărel, prin creșterea accesului la apă potabilă și servicii de canalizare moderne, contribuind la dezvoltarea durabilă a zonei și la îmbunătățirea calității vieții.