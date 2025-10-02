Superliga

Kovacs Istvan de la Villareal- Juventus la FCSB – Universitatea Craiova

– Careianul va arbitra duminică seara derby-ul etapei a 12-a de pe Arena Națională

Conform GSP.RO, derby-ul etapei, dintre FCSB și Universitatea Craiova, programat duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională, va fi arbitrat de careianul Istvan Kovacs (41 de ani).

Istvan Kovacs (41 de ani) a primit cel mai important meci al etapei din Superligă, duelul de duminică seară dintre FCSB și Universitatea Craiova, care se va juca pe Arena Națională, de la ora 20:30.

După ce joi seară a fost la centru la meciul din grupa principală a Champions League, dintre Villarreal și Juventus (2-2), Istvan Kovacs se întoarce acasă și a primit delegare și în Superligă.

E primul meci după partida de la Arad, dintre UTA și Unirea Slobozia, disputată pe 22 august! De atunci, Kovacs n-a mai avut nicio delegare în cea mai importantă competiție din România.

În schimb, a fost la Copenhaga – Basel 2-0 (27 august), meci din play-off-ul Champions League, apoi, trei zile mai târziu, a fost delegat la Cupa Ligii Emiratelor Arabe Unite, Al Ain – Kalba 1-1.

Kovacs a continuat să arbitreze peste hotare, având meci în prima etapă din Liga Campionilor (17 septembrie), la Olympiakos – Pafos 0-0. Din Grecia a zburat din nou în Arabia Saudită, pentru un joc din Cupa Intercontinentală, disputat pe 23 septembrie.

Pentru „centralul” din Carei va fi cel de-al 370-lea meci în campionatul intern, el ocupând locul 3 în clasamentul all-time, după Sebastian Colțescu (411) și Alexandru Tudor (381).

Acesta a debutat pe 11 august 2007, la meciul Poli Timișoara – Pandurii, scor 3-1, iar de atunci a arătat 135 de cartonașe roșii și a dictat 121 de lovituri de la 11 metri.

Kovacs a condus FCSB în 53 de jocuri. Campioana en-titre a câștigat 27 dintre acestea, a remizat în 11 și a pierdut 15, ceea ce înseamnă un procentaj de 57,8% puncte câștigate pentru roș-albaștri.

De partea cealaltă, oltenii l-au avut ca arbitru în 47 de partide. Bilanțul lor cu Kovacs la „centru”: 19 victorii, 10 remize și 18 înfrângeri, echivalentul unui procentaj de 47,5% puncte câștigate.

Al 5-lea meci în 12 etape în Superligă

Odată cu startul actualului sezon, Kovacs a fost mai mult plecat în străinătate decât să arbitreze în campionatul intern. În sezonul 2025-2026, acesta a primit de la Kyros Vassaras doar patru meciuri până acum, toate încheiate la egalitate.

Rapid – CFR Cluj 1-1

Hermannstadt – U Cluj 2-2

Rapid – FCSB 2-2

UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1

Lăudat de Gazzetta dello Sport

Villarreal și Juventus au încheiat la egalitate, 2-2, meciul disputat în a doua etapă din grupă unică a Ligii Campionilor.

Careianul Istvan Kovacs a condus bine partida de la Villarreal, însă n-a reușit să mulțumească pe toată lumea. Dacă Gazzetta dello Sport i-a apreciat per ansamblu prestația, jucătorii spanioli au avut o problemă cu golul de 1-1 înscris pentru Juve de Gatti.

„Nu se lasă păcălit de prestațiile dramatice ale lui Villarreal de pe final și nu-i lasă pe jucători să piardă timpul. Are personalitate, ratează câteva lucruri, dar managementul și deciziile sale sunt bune”, scrie Gazzetta în această dimineață. Nota „centralului” român în presitigiosul cotidian italian: 6,5. Asistenții săi, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, au fost notați cu 6, respectiv 7.