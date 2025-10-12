Kurtinecz Johanna, argint european la Napoli!

Scrimă

Performanță de excepție pentru scrima sătmăreană! Sportiva Kurtinecz Johanna, legitimată la CS Satu Mare, a cucerit medalia de argint la etapa de la Napoli a circuitului european de cadeți la spadă, desfășurată sâmbătă în Italia.

Tânăra sportivă din Satu Mare a avut un parcurs impresionant încă din faza grupelor, unde a obținut cinci victorii și o singură înfrângere, calificându-se fără emoții pe tabloul principal. În fazele eliminatorii, Johanna a demonstrat o formă excelentă, reușind o serie spectaculoasă de victorii într-o competiție dominată de spadasinele italiene.

Pe tabloul de 16, sătmăreanca a eliminat-o pe Clara De Donna (15–10), una dintre favoritele turneului, apoi a trecut de Flavia Verri (15–13). În semifinale, Johanna a învins-o clar pe Elisabetta Rinaldi (15–11), calificându-se în finală.

Ultimul act a fost o adevărată bătălie tactică, în care Johanna a luptat până la capăt pentru aur, dar a cedat la limită, 12–11, în fața italiencei Francesca Aina, obținând o meritorie medalie de argint.

Sătmăreanca Ilyés Jázmin, colegă de club, s-a clasat pe un excelent loc 8, în timp ce Kurtinecz Júlia a terminat pe 41, iar Tankóczi Fruzsina pe 81 într-un concurs ce a reunit 110 participante.