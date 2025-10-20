Kurtinecz Johanna, din nou pe podium în Europa! Medalie de bronz la Klagenfurt !

După argintul de la Napoli, sportiva de la CS Satu Mare continuă să impresioneze în circuitul european al cadeților

Tânăra spadasină Kurtinecz Johanna, reprezentanta CS Satu Mare, a obținut o nouă performanță remarcabilă pe scena internațională. După medalia de argint cucerită săptămâna trecută la Napoli, sportiva pregătită în școala de scrimă sătmăreană a urcat din nou pe podium, de această dată la Klagenfurt (Austria), unde a încheiat competiția pe locul al treilea, câștigând medalia de bronz.

Un concurs dificil, cu 258 de participante

Rezultatul obținut sâmbătă este cu atât mai valoros cu cât competiția din Austria a reunit 258 de spadasine din toată Europa, un număr dublu față de cel de la Napoli. Nivelul tehnic a fost considerabil mai ridicat, iar Johanna a demonstrat încă o dată maturitate și forță competitivă într-un sport dominat de finețe și strategie.

Un parcurs de excepție până în semifinale

Sportiva sătmăreană a început competiția cu trei victorii și două înfrângeri în faza grupelor, reușind să acceadă pe tabloul principal.

În primul tur, a trecut de colega sa de club Haller Anna (15–8), iar mai apoi le-a eliminat, pe rând, pe:

Eda Ustabay (Turcia) – 12–10

Aleksandra Nikolajeva (Estonia) – 15–5

Emily Chtefanova (Israel), principala favorită – 15–9

Laskawy Lili (Ungaria) – 15–11

În sferturile de finală, Johanna a avut nevoie de toată concentrarea de care e capabilă pentru a se impune, la limită, 15–14 în fața americancei Natalya Cafasso, într-un meci extrem de echilibrat.

Drumul spre finală i-a fost oprit în semifinale de o altă sportivă din SUA, Vivian Young, care s-a impus cu 15–5 și a câștigat apoi medalia de aur.

Astfel, Kurtinecz Johanna a încheiat concursul de la Klagenfurt pe locul 3, confirmându-și statutul de una dintre cele mai promițătoare spadasine din generația sa.

Școala de scrimă din Satu Mare a fost bine reprezentată și la această etapă a circuitului european.

Ilyés Jázmin – locul 50

Denisa Crișan – locul 109

Haller Anna – locul 174

Kurtinecz Júlia – locul 211

Nyisztor-Barth Krisztina – locul 213

La masculin, dintre cei 271 de participanți, spadasinii sătmăreni au încheiat astfel:

Mézinger Máté – locul 85

Molnár Dávid – locul 119

Rareș Farcaș – locul 199