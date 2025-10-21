Kurtinecz Johanna, lider detașat în clasamentul național al cadetelor

Scrimă

– Alte două spadasine din Satu Mare, Denisa Crișan și Julia Kurinecz sunt în TOP 8

Sportiva sătmăreană Kurtinecz Johanna, legitimată la CS Satu Mare, conduce detașat clasamentul național al spadasinelor la categoria cadeți, potrivit ierarhiei publicată recent de Federația Română de Scrimă.

Actualizarea clasamentului general a avut loc luni, după etapa de Cupă Europeană de la Klagenfurt, unde Johanna a cucerit medalia de bronz, performanță răsplătită cu 60 de puncte.

Deși argintul obținut la Napoli nu a fost punctat, rezultatul excelent de la Campionatul Mondial din Wuxi (China) – locul 14 – i-a adus sportivei alte 20 de puncte. În plus, Johanna a punctat și la Campionatul European de la Antalya, la etapele internaționale din Novi Sad și Šamorín, la turneul de la Budapesta (octombrie 2024), dar și la competițiile interne — Campionatul Național și Cupa României.

Cu un total de 131,25 puncte, Kurtinecz Johanna se află în fruntea clasamentului, având un avantaj considerabil față de Alina Alexandrescu (LPS Craiova), aflată pe locul al doilea cu 60 de puncte.

Din echipa de spadasine a antrenorilor Csiszár Ferenc, Nagy Lehel, Adrian Szilágyi, Adrian Pop și Szabó Rudolf, mai multe sportive sătmărence au încheiat sezonul în TOP 20 :

Denisa Crișan – locul 6 (27,25 puncte)

Kurtinecz Júlia – locul 8 (22,5 puncte)

Ilyés Jázmin – locul 12 (16,25 puncte)

Nyisztor-Barth Krisztina – locul 18

Nectaria Zoicaș – locul 19

Haller Anna – locul 20 . Au mai punctat de la școala sătmăreană de scrimă: Tankóczi Fruzsina – locul 39, Maia Farcaș – locul 40, Silaghi Erika – locul 41, Mara Mateș – locul 47, Bélteki Emília – locul 50.