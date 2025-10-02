La Satu Mare vine Sănătatea lui Miriuță,

Unirea merge după puncte la Beiuș

SC Olimpia MCMXXI joacă vineri de la ora 15, acasă pe stadionul Someșul cu Sănătatea Cluj Napoca.

Trupa patronată de Giuseppe Funicello caută al doilea succes al sezonului în fața trupei clujene antrenate de fostul internațional…maghiar, Vasile Miriuță.

Sătmărenii au ieșit șifonați din ultima deplsare, 0-4 la Lotus felix, după un meci în care au acuzat o serie de decizii ale brigăzii de arbitrii. La gazde nu va putea evolua nigerianul Oladuapo, suspendat trei etape după eliminarea de la Zalău. De asemenea delegatul de joc, Ștefan Bathori nu va putea sta pe bancă acesta fiind suspendat, o lună , de Comisia de disciplină a FRF tot după un cartonaș roșu văzut în partida din etapa a 4-a de la SCM Zalău, scor 1-2.

Partida de pe Someșul de vineri de la ora 15 va fi arbitrată de Ștef Claudiu la centru, ajutat la cele două margini de Gaspar Vladut și Cozma Alexandru toți din Târgu Mureș.Rezervă: Stelescu Serban Ioan (Satu Mare).Observator arbitri: Marchis Traian (Baia Mare) iar Delegat joc: Cozma Marius (Zalău – Sălaj).

Liderul , Unirea Tășnad are meci sâmbătă pe terenul nou promovatei din Beiuș. Bihorenii au acumulat șapte puncte dar nu au nicio victorie pe teren propriu în actualul sezon. Iar Unirea caută să treacă rapid peste amărăciunea provocată de eșecul suferit etapa trecută, 1-3 acasă cu CSM Sighet.

Etapa a 7-a: Vineri, 3 octombrie, 15.00: Unirea Dej -SCM Zalău; Viitorul Cluj – Arieșul Turda. Sâmbătă, 4 octombrie, 15.00: Bihorul Beiuș – Unirea Tășnad; CS Minaur – Băile Felix; SC Olimpia MCMXXI – Sănătatea; CSM Sighet – Crișul Sântandrei

CLASAMENT

1.Unirea Tășnad – 15p (19-6) – 6

2.Minaur BM – 15p (16-11) – 6

3.SCM Zalău – 13p (12-7) – 6

4.CSM Sighet – 11p (12-8) – 6

5.Sănătatea Cluj – 9p (10-7) – 6

6.Crisul Sântandrei – 10p (9-6) – 6

7.Lotus Băile Felix – 10p (9-5) – 6

8.Bihorul Beiuș – 7p (6-10) – 6

9.Viitorul Cluj – 6p (4-7) – 6

10.Unirea Dej – 4p (6-8) – 6

11. SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – 3p (6-18) – 6

12. Sticla Turda – 0p (3-19) – 6