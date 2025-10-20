Mani Gyenes, locul 12 la Rally2 și locul 24 la general în Raliul Marocului 2025

Motorsport

8 Sătmăreanul de la Autonet Motorcycle Team a încheiat cu succes ultima etapă a Campionatului Mondial de Rally Raid și se pregătește pentru Dakar 2026

Riderul sătmărean Emanuel Gyenes – Mani #34, component al Autonet Motorcycle Team, a încheiat Etapa a V-a a Campionatului Mondial de Rally Raid 2025 pe locul 12 la clasa Rally2 și locul 24 în clasamentul general al motocicletelor, la finalul Raliului Marocului.

Pentru „Mani”, cum este cunoscut în lumea motorsportului, competiția din deșertul marocan a reprezentat o importantă etapă de pregătire pentru Raliul Dakar 2026.

Probleme tehnice, dar un raliu solid

La finalul cursei, Gyenes a relatat, pe pagina sa de Facebook, detalii din ultima probă specială, de 214 kilometri, în care a trebuit să gestioneze o problemă mecanică:

„Sunt la finișul raliului. Azi am avut 214 km de probă, a fost super fain. M-am simțit foarte bine. Am avut un ritm bun, am depășit cinci concurenți, dar pe la kilometrul 100 s-a ars siguranța principală – probabil s-a stricat pompa de benzină din rezervorul spate. Am reușit să o pornesc, dar problema a reapărut, așa că am decis să merg doar cu rezervorul din față. La kilometrul 120 am făcut o mică modificare, am legat un furtun ca să curgă benzina direct din rezervorul spate în cel din față. Așa am reușit să termin etapa, chiar dacă am pierdut minute prețioase. Până la urmă, important este că am ajuns la finiș”, a explicat Mani.

Deși problema tehnică i-a afectat ritmul, Gyenes a reușit să ducă la capăt competiția fără accidente și cu o evoluție constantă, semn că forma sa sportivă este la un nivel ridicat.

„A fost un raliu foarte bun pentru antrenament. Azi am pus alte suspensii, motocicleta a fost super ok, în afară de această problemă. N-am avut căzături, totul a fost bine. Am învățat multe în acest concurs și le mulțumesc sponsorilor care m-au ajutat să fiu aici”, a adăugat pilotul sătmărean.

În formă pentru Dakar 2026

Raliul Marocului este considerat tradiționala „repetiție generală” pentru Raliul Dakar, iar participarea lui Emanuel Gyenes a venit în contextul pregătirilor pentru ediția din ianuarie 2026, care se va desfășura din nou în Arabia Saudită.

Pentru Gyenes, unul dintre cei mai experimentați piloți de rally raid din România, aceasta a fost o nouă dovadă de consistență și profesionalism într-o competiție de nivel mondial. Cu o experiență bogată și mai multe clasări remarcabile la Dakar, sătmăreanul își propune să continue la același nivel și în sezonul următor.

Mult succes, Mani, în pregătirea pentru Dakar Rally 2026!