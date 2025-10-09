Meci de risc maxim pentru Kovacs Istvan

Preliminariile CM 2026

8 Careianul a fost delegat la partida Serbia-Albania de sâmbătă, 11 octombrie

Careianul Istvan Kovacs rămâne un arbitru de încredere pentru UEFA. După ce i s-a oferit ocazia să arbitreze finala Ligii Campionilor din sezonul trecut, câştigată de PSG în faţa Interului cu 5-0, arbitrul român a fost prezent şi la centrul mai multor meciuri europene din actuala stagiune.

După mai bine de patru luni de la finala Champions League, UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs la un nou meci cu greutate. Serbia va primi vizita celor din Albania, pe 11 octombrie, într-o partidă ce contează pentru preliminariile de campionatul mondial.

Autorităţile au luat măsuri speciale pentru partida de sâmbătă, din cauza tensiunilor dintre cele două ţări. Oficialii FSS au decis ca partida să aibă loc la Leskovac, pe un stadion cu o capacitate de aproximativ 8.000 de spectatori.

Arbitrul român va fi asistat de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce Horaţiu Feşnic va îndeplini rolul de rezervă. În camera VAR se vor afla germanul Bastian Dankert şi asistentul său, Pascal Muller.

După sancţiunea impusă Serbiei de către FIFA, care presupune închiderea a 20% din capacitatea tribunelor, la meci vor fi disponibile aproximativ 6.500 de locuri.

Conform deciziei federaţiei, biletele nu vor fi puse în vânzare pentru suporterii Albaniei sau Serbiei, ci vor fi distribuite membrilor comunităţii fotbalistice, menţionează Golazo.