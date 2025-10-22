ȘAH

Medalii naționale pentru șahiștii de la LPS Satu Mare

tinerii sătmăreni, printre cei mai buni din țară la șah rapid și blitz

Stațiunea ialomițeană Amara a fost, între 17 și 19 octombrie, gazda Campionatului Național de Juniori și Tineret la șah rapid și blitz – competiție care a adunat la start zeci de tineri talentați din toată țara.

Dacă în primăvară, la Neptun, s-a desfășurat campionatul de șah clasic, toamna a adus spectacolul șahului în ritm alert, unde inspirația, viteza de gândire și stăpânirea emoțiilor pot face diferența între o mutare genială și una fatală.

Nouă reprezentanți ai LPS Satu Mare la Naționale

Sătmărenii au fost reprezentați cu cinste de o delegație formată din nouă sportivi ai Liceului cu Program Sportiv Satu Mare:

Noelia și Andreea Cristurean – Fete 12 ani

Sara Sunea – Fete 14 ani

Maia Moldovan – Fete 16 ani

Ștefania Sălăjan – Fete 18 ani

Mihaela Trifoi – Fete 20 ani

Alex Pașca și Patrick Dunca – Băieți 12 ani

Teo Anghelescu – Băieți 16 ani

Trei medalii și numeroase clasări aproape de podium

Deși competiția a fost extrem de dificilă, cu ritmuri rapide și adversari redutabili, tinerii noștri au reușit performanțe remarcabile, întorcându-se acasă cu trei medalii naționale și cinci locuri 4 – rezultate care confirmă potențialul uriaș al generației actuale.

Medaliați naționali:

Noelia Cristurean – argint la blitz

Sara Șunea – bronz la blitz

Mihaela Trifoi – bronz la șah rapid

Locuri IV (la un pas de podium):

Maia Moldovan – atât la rapid, cât și la blitz

Sara Șunea – la rapid

Patrick Dunca – la rapid

Ștefania Sălăjan – la blitz

Andreea Cristurean s-a aflat, de asemenea, foarte aproape de podium, în proba de blitz, în timp ce Teo Anghelescu și Alex Pașca au avut evoluții promițătoare, care confirmă potențialul lor mare pentru competițiile viitoare.

Efort, pasiune și spirit de echipă

În șahul rapid și blitz, fiecare secundă contează, iar tensiunea este uriașă. De aceea, performanțele acestor tineri sunt cu atât mai valoroase.

„Rezultatele sunt rodul muncii, al pasiunii și al sprijinului oferit de familie și profesori. Fiecare copil a demonstrat că are inimă de campion”, au transmis reprezentanții LPS Satu Mare.

Merită subliniat și sprijinul conducerii LPS Satu Mare, care a făcut posibilă participarea la acest eveniment, precum și colaborarea excelentă cu cluburile partenere: Academia de Șah Maramureș, Potaissa Turda, Dinamo București și Universitar Ploiești, unde mulți dintre sportivi au dublă legitimare.

”La Amara, șahiștii LPS Satu Mare nu au câștigat doar medalii, ci și experiență, încredere și prietenii.

Au demonstrat încă o dată că șahul sătmărean are viitor, iar pasiunea, seriozitatea și echilibrul pot duce departe, chiar și într-un sport unde totul se decide în câteva secunde și într-o mutare inspirată.” Spune antrenorul Cătălin Ardelean de la LPS Satu Mare.