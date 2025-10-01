Fotbal-copii

Memorialul „Aurel Buzaș” – 10 ani de la dispariția unui simbol al fotbalului sătmărean

– 25 de echipe vor participa în week end la turneul omagial organizat de cei de la Viitoru Someșul Satu Mare

Miercuri, 1 octombrie 2025, s-au împlinit zece ani de la trecerea în neființă a lui Aurel Buzaș, unul dintre cei mai cunoscuți și respectați oameni de fotbal din județul Satu Mare. Fost președinte al clubului Someșul Satu Mare din 1973 și implicat ulterior și în conducerea clubului Olimpia, nea Aurel rămâne în memoria tuturor drept un om care și-a dedicat viața sportului și comunității locale.

O viață trăită pentru fotbal

Aurel Buzaș a plecat dintre noi la doar 69 de ani, însă aproape patru decenii și le-a dedicat fotbalului sătmărean. Pentru el, stadionul Someșul a fost o a doua casă, iar pasiunea pentru sportul rege a fost motorul care i-a definit întreaga viață.

Memorialul „Aurel Buzaș” – ediția a II-a

Pentru a-i păstra vie amintirea, clubul Viitorul Someșul Satu Mare organizează, în perioada 4–5 octombrie 2025, cea de-a doua ediție a Memorialului „Aurel Buzaș”, un turneu de fotbal juvenil care reunește 25 de echipe din mai multe categorii de vârstă. Printre echipele înscrise la acest turneu se regăsesc Viitorul Someșul, CSM Olimpia, Il Calcio Satu Mare, Academia Partium, Lupii Oașului, Academia Dănuț Sabou, Oașul Negrești Oaș.

Program competițional:

Sâmbătă, 4 octombrie: Categoria 2018 – U8, Categoria 2016 – U10

Duminică, 5 octombrie: Categoria 2015 – U11, Categoria 2017 – U9

Locație: Baza Sportivă Someșul – Satu Mare

„Amintirea și pasiunea ta pentru fotbal rămân vii”

Organizatorii transmit un mesaj emoționant la un deceniu de la dispariția lui nea Aurel:

„10 ani de când ne-ai părăsit, dar amintirea și pasiunea ta pentru fotbal rămân vii pe teren.”

Astfel, memoria celui care a modelat generații de fotbaliști și a scris istorie în sportul sătmărean va fi cinstită prin joc, competiție și prietenie – exact așa cum și-ar fi dorit el.