Micii spadasini de la CS Satu Mare, start excelent în noul sezon al Circuitului „Kulcsár Győző”

Scrimă

Tinerii spadasini de la CS Satu Mare au debutat excelent în noul sezon competițional, obținând rezultate foarte bune în prima etapă a Circuitului „Kulcsár Győző”, desfășurată la Hajdúhadház (Ungaria), în weekendul recent încheiat.

Aur la categoria sub 10 ani

La categoria băieți U10, Nagy Hunor a avut o evoluție excepțională, reușind să câștige competiția și să urce pe prima treaptă a podiumului. Sătmăreanul s-a impus clar în grupele preliminare și a dominat întreaga întrecere.

Colegul său, Cristian Big, a avut de asemenea un parcurs excelent, încheind pe locul 4 dintr-un total de 36 de participanți.

Evoluții apreciate la categoria sub 14 ani

În competiția destinată băieților U14, Teodor Gurza s-a remarcat printr-un parcurs foarte bun, calificându-se pe tabloul principal ca principal favorit. A fost eliminat în sferturile de finală, la limită (13–14), de maghiarul Tasnádi Levente (BHSE), terminând pe locul 5.

Tot la această categorie, Raul Naghi s-a clasat pe locul 21, Németi Bence pe 23, Magyar Zalán pe 26, iar Lieb Márk pe 43, dintr-un total de 79 de participanți.

Două sătmărence în TOP 8

La fete U14, sătmărencele Silaghi Erika și Nectaria Zoicaș au avut evoluții remarcabile, ambele calificându-se în primele opt ale competiției.

Erika a reușit o victorie spectaculoasă în fața principalei favorite, Bajor Lia Noémi (BHSE), scor 15–12, și a terminat turneul pe locul 6.

De partea cealaltă, Nectaria Zoicaș a eliminat-o pe a patra favorită, Horváth Szonja (Avengarde VSE), cu 15–6, clasându-se în final pe locul 7.

În aceeași probă, Octavia Pop a terminat pe locul 15, Kovács Kamilla pe 39, Mara Mateș pe 41, iar Bélteki Emília pe 57, într-un tablou ce a reunit 84 de sportive.

Spadasinele de la CS Satu Mare sunt antrenate de Nagy Lehel, Adrian Pop, Adrian Szilagyi, Csiszar Francisc.