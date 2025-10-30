Micro 16 parcă scos din filmul Taxi

În Satu Mare, pe strada Brândușa din cartierul Micro 16, asistăm la o adevărată revoluție urbanistică: avem 15 locuri speciale rezervate pentru taxiuri!

Problema este că nu prea sunt toate locurile ocupate. Poate că 7-8 locuri ar fi suficiente și am propune noi restul să fie lăsate la cei care merg în vizită în cartier. Că sincer aici mai sunt mici probleme. În rest cartierul Micro 16 e pus la punct, parcări pentru cei ce locuiesc acolo sunt suficiente, pentru taxiuri la fel doar de te apucă vizita îți vine să mergi pe jos că nu prea găsești locuri libere.