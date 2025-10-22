Noul ”erou” al orașului

Orașul nostru are un nou ”erou”: șoferul dubiței albe. Cu o bravură demnă de podium, a parcat fix pe trotuar, transformând pietonii în acrobați improvizați. O mămică, înarmatã doar cu un carucior, a fost nevoită să coboare pe carosabil, jonglând cu mașinile ca într-un spectacol de circ.

Bravo, domnule! Ați demonstrat că regulile de bun simț sunt opționale, iar trotuarele… doar decor urban. Într-o lume ideală, poate veți primi medalia de aur la „Parcarea Antisocială”. Până atunci, noi ceilalți vom traversa cu ochii pe asfalt și nervii la maxim.