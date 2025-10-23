AJF Satu Mare

Oașul Negrești Oaș – CSM II Olimpia deschide returul din ELITE

– Progremul ORIENTATIV al meciurilor de la acest sfârșit de săptămână din fotbalul județean

Comisia de Competiți din cadrul AJF Satu Mare a anunțat programul meciurilor ce se vor disputa la acest sfârșit de săptămână în cele trei ligi din județ.

La nivelul Ligii a 4-a ELITE , returul e deschis vineri de la ora 16 la Negrești Oaș de meciul dintre vicecampioana Oașul și echipa satelit a celor de la CSM Olimpia Satu Mare, formată din junior U19 de la club.

Sâmbătă la Odoreu, Someșul va încerca să întrerupă seria pozitivă a Recoltei Dorolț iar la Carei avem un duel între două echipe ce nu și-au pierdut speranța că pot ajunge pe podiumul din ELITE.

Iată programul ORIENTATIV al meciurilor din județ:

Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM – Etapa 8 (RETUR)

Vineri, 24 octombrie

Ora 16:00 – seniori:

Oaşul 1969 – CSM Olimpia SM II (U19)

Sâmbătă, 25 octombrie

Ora 13:30 – juniori / 15:30 – seniori:

Someşul Odoreu – Recolta Dorolţ

Ora 13:00 – seniori / 15:00 – juniori:

CSM Victoria Carei – Turul Micula

Duminică, 26 octombrie

Ora 13:30 – juniori:

Unirea Tăşnad II / Decebal – Talna Oraşu Nou

Ora 15:30 – seniori:

Unirea Tăşnad II / Decebal – Talna Oraşu Nou

Liga a IV-a – Seria A – Etapa 7

Duminică, 26 octombrie

Ora 15:30 – seniori:

Victoria Apa – Voinţa Turţ

Ora 13:30 – juniori / 15:30 – seniori:

Dacia Medieşu Aurit – Sportul Botiz

Ora 14:00 – seniori:

Înfrăţirea Tarna Mare – Voinţa Lazuri

Recolta Dorolț II – Cetate Ardud – amânat

Liga a IV-a – Seria B – Etapa 9

Sâmbătă, 25 octombrie

Ora 15:30 – seniori:

Kneho Urziceni – Ghenci 2006

Duminică, 26 octombrie

Ora 15:30 – seniori:

Fortuna Căpleni – Vulturii Santău

Ora 12:00 – juniori / 14:00 – seniori:

Real Andrid – Unirea Pişcolt

Ora 15:30 – seniori:

Frohlich Foieni – Viitorul Lucaceni / Berveni

Ora 15:30 – seniori:

Recolta Sanislău – Crasna Moftinu Mic

Ora 15:30 – seniori:

Victoria Petreşti – Ciumeşti

Ora 13:30 – juniori / 15:30 – seniori:

Schwaben Kalmandi Cămin – Someşul Oar

Liga a V-a – Etapa 7

Sâmbătă, 25 octombrie

Ora 15:00 – seniori:

Voinţa Babţa – Il Calcio SM

Ora 15:30 – seniori:

Dacia Supur – Viitorul Viile Satu Mare

Ora 15:30 – seniori:

Diferit SM – Voinţa Lazuri II Bercu

Duminică, 26 octombrie

Ora 15:30 – seniori:

Livada – Prietenia Crucişor

Ora 15:30 – seniori:

Ugocea Porumbeşti – Olimpia Domăneşti

Platanul Marna – stă