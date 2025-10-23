AJF Satu Mare
Oașul Negrești Oaș – CSM II Olimpia deschide returul din ELITE
– Progremul ORIENTATIV al meciurilor de la acest sfârșit de săptămână din fotbalul județean
Comisia de Competiți din cadrul AJF Satu Mare a anunțat programul meciurilor ce se vor disputa la acest sfârșit de săptămână în cele trei ligi din județ.
La nivelul Ligii a 4-a ELITE , returul e deschis vineri de la ora 16 la Negrești Oaș de meciul dintre vicecampioana Oașul și echipa satelit a celor de la CSM Olimpia Satu Mare, formată din junior U19 de la club.
Sâmbătă la Odoreu, Someșul va încerca să întrerupă seria pozitivă a Recoltei Dorolț iar la Carei avem un duel între două echipe ce nu și-au pierdut speranța că pot ajunge pe podiumul din ELITE.
Iată programul ORIENTATIV al meciurilor din județ:
Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM – Etapa 8 (RETUR)
Vineri, 24 octombrie
Ora 16:00 – seniori:
Oaşul 1969 – CSM Olimpia SM II (U19)
Sâmbătă, 25 octombrie
Ora 13:30 – juniori / 15:30 – seniori:
Someşul Odoreu – Recolta Dorolţ
Ora 13:00 – seniori / 15:00 – juniori:
CSM Victoria Carei – Turul Micula
Duminică, 26 octombrie
Ora 13:30 – juniori:
Unirea Tăşnad II / Decebal – Talna Oraşu Nou
Ora 15:30 – seniori:
Unirea Tăşnad II / Decebal – Talna Oraşu Nou
Liga a IV-a – Seria A – Etapa 7
Duminică, 26 octombrie
Ora 15:30 – seniori:
Victoria Apa – Voinţa Turţ
Ora 13:30 – juniori / 15:30 – seniori:
Dacia Medieşu Aurit – Sportul Botiz
Ora 14:00 – seniori:
Înfrăţirea Tarna Mare – Voinţa Lazuri
Recolta Dorolț II – Cetate Ardud – amânat
Liga a IV-a – Seria B – Etapa 9
Sâmbătă, 25 octombrie
Ora 15:30 – seniori:
Kneho Urziceni – Ghenci 2006
Duminică, 26 octombrie
Ora 15:30 – seniori:
Fortuna Căpleni – Vulturii Santău
Ora 12:00 – juniori / 14:00 – seniori:
Real Andrid – Unirea Pişcolt
Ora 15:30 – seniori:
Frohlich Foieni – Viitorul Lucaceni / Berveni
Ora 15:30 – seniori:
Recolta Sanislău – Crasna Moftinu Mic
Ora 15:30 – seniori:
Victoria Petreşti – Ciumeşti
Ora 13:30 – juniori / 15:30 – seniori:
Schwaben Kalmandi Cămin – Someşul Oar
Liga a V-a – Etapa 7
Sâmbătă, 25 octombrie
Ora 15:00 – seniori:
Voinţa Babţa – Il Calcio SM
Ora 15:30 – seniori:
Dacia Supur – Viitorul Viile Satu Mare
Ora 15:30 – seniori:
Diferit SM – Voinţa Lazuri II Bercu
Duminică, 26 octombrie
Ora 15:30 – seniori:
Livada – Prietenia Crucişor
Ora 15:30 – seniori:
Ugocea Porumbeşti – Olimpia Domăneşti
Platanul Marna – stă