Observatorul AJF, Liviu Năstruț mulțumește echipei medicale condusă de dr. Alexandru Braniște

Săptămâna trecută, la Secția Ortopedie a Spitalului Municipal Carei, observatorul AJF Satu Mare, Liviu Năstruț a fost supus cu succes unei intervenții de protezare a șoldului drept. Operația a fost realizată de dr. Alexandru Braniște, medic ortoped, împreună cu echipa medicală a secției.

Intervenția a decurs foarte bine, iar pacientul se află într-o perioadă de recuperare optimă, sub supravegherea specialiștilor.

„Mulțumesc domnului dr. Alexandru Braniște pentru profesionalismul, calmul și dedicarea de care a dat dovadă, precum și întregului personal medical din secția Ortopedie pentru grija și sprijinul acordat. De asemenea nu pot să nu amintesc de condițiile foarte bune de spitalizare pe care le-am avut pe toată perioada internării mele”, a transmis Liviu Năstruț.

Spitalul Municipal Carei continuă astfel să confirme nivelul ridicat de competență și calitatea actului medical oferit pacienților din întreg județul Satu Mare.

Liviu Năstruț este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de fotbal din județ. A jucat fotbal de performanţă: mijlocaş pentru echipe precum Universitatea Cluj și a făcut parte din echipa de juniori şi a câştigat titlul de campion naţional în 1984 cu LPS Bacău.

În judeţul Satu Mare, a fost implicat şi în activităţi administrative ale fotbalului, atât ca antrenor, conducător la Olimpia și Someșul Satu Mare cât şi observator pentru competiţiile locale.