OCUPARE AJOFM Satu Mare organizează cursuri gratuite de formare profesională în luna noiembrie

Șomerii și persoanele în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe care le sporesc competențele și șansele de angajare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Satu Mare va desfășura, în luna noiembrie, programe de formare profesională gratuite pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, șomerii indemnizați și neindemnizați, precum și pentru alți beneficiari conform legii.

Creșterea competențelor pentru reintegrarea pe piața muncii

Participarea la aceste cursuri are ca scop creșterea competențelor profesionale și asigurarea mobilității pe piața muncii, oferind șomerilor șansa de a se reintegra mai ușor în câmpul muncii.

Accesul la programele de formare profesională se face în urma activității de informare și consiliere profesională, cu recomandarea cursului potrivit fiecărui participant. Serviciile sunt gratuite pentru persoanele eligibile.

Cursurile disponibile în noiembrie 2025

Municipiul Satu Mare:

Curs de ajutor bucătar – calificare nivel I, 180 ore

Curs de competențe digitale – 120 ore

Municipiul Carei:

Curs de competențe digitale – 120 ore

Orașul Negrești Oaș:

Curs de ajutor bucătar – calificare nivel I, 180 ore

Curs de competențe digitale – 120 ore

Cum te poți înscrie

Persoanele interesate să participe la un curs de formare profesională se pot adresa Compartimentului de Formare Profesională din cadrul AJOFM Satu Mare: