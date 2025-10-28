Peste 500 de sportivi așteptați în weekend la Cupa UNIO

Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare au avut o evoluție excelentă la cea de-a XVII-a ediție a Cupei Mártonffi János, competiție desfășurată la Vlăhița, județul Harghita. Turneul a reprezentat, totodată, o importantă repetiție înaintea Cupei Unio, competiție internațională programată sâmbătă, la Satu Mare.

Sub îndrumarea antrenorului Terely Mihály, doi sportivi au urcat pe tatami în cadrul categoriei U14, iar ambii au reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Thiruvadi Alesszia s-a impus la categoria 44 kg feminin, în timp ce Tóth Zalán a dominat categoria 55 kg masculin. Ambii sportivi s-au întors acasă cu medalia de aur, confirmând forma excelentă a secției de judo sătmărene.

Următoarea provocare pentru clubul CSM Olimpia Satu Mare va fi pe 1 noiembrie, când se va desfășura cea de-a XXVIII-a ediție a Cupei Unio, un eveniment tradițional în calendarul județean al judo-ului.

Competiția este organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare și al Consiliului Local, sub coordonarea principalului organizator Terely Mihály. Numeroase cluburi din România și-au anunțat deja participarea, alături de echipe din Ucraina și Ungaria.

Întrecerile se vor desfășura pe patru suprafețe de luptă, în cadrul categoriilor de vârstă U10 – U18, în Sala de sport „Ecaterina Both”, iar organizatorii estimează participarea a peste 500 de sportivi.