Revelația din Elite merge pe terenul vicecampioane!

8 Oașul-Someșul, meciul rundei a 5-a

Final de săptămână cu mult fotbal în județ. La nivelul Ligii a 4-a ELITE e programată etapa a 5-a iar la Negrești Oaș avem parte de un duel interesant. Vicecampioana Oașul va încerca să revină în top în fața revelației acestui sezon, Someșul Odoreu. Partida e programată sâmbătă de la ora 15,30.

Tot în ELITE, liderul Talna Orașu Nou pornește cu prima șansă în fața juniorilor U19 de la CSM Olimpia Satu Mare.

Un alt joc interesant, la Dorolț cu Recolta cu punctaj maxim după trei jocuri încercând să învingă o echipă, Turul Micula, ce a pornit cu mari speranțe dar care a strâns doar un punct din patru jocuri.

Iată programul ORIENTATIV al meciurilor din județ:

Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM

Etapa 5

Sâmbătă, 4 octombrie următoarele meciuri:

ORA 15:30-seniori:

ACSC Recolta Dorolţ – ACS Turul Micula

ORA: 13:30-juniori

ACSC Recolta Dorolţ – ACS Turul Micula

ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:

ACS Oaşul 1969 – FC Someşul Odoreu

Duminică, 5 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 15:30-seniori:

AFCS Talna Oraşu Nou – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

ORA: 16:00-seniori:

Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Victoria Carei

Liga a IV-a – Seria A

Etapa 4

Sâmbătă, 4 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 15:30-seniori:

Voinţa Lazuri – Voinţa Turţ

Duminică, 5 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:

Recolta Dorolț II – Dara – Sportul Botiz

ORA: 14:00-seniori:

Înfrăţirea Tarna Mare – Dacia Medieşu Aurit

Cetate 800 Ardud – Victoria Apa, amânat

Seria B

Etapa 6

Sâmbătă, 4 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:

Someşul Oar – Frohlich Foieni

Duminică, 5 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 16:00-seniori:

Vulturii Santău – Victoria Petreşti, teren Petreşti

ORA: 15:30-seniori:

Schwaben Kalmandi Cămin – Recolta Sanislău

ORA: 15:30-seniori:

Ciumeşti – Kneho Urziceni

ORA: 11:45-juniori / 13:45-seniori:

Crasna Moftinu Mic – Real Andrid

ORA: 15:30-seniori:

Viitorul Lucaceni / Berveni – Fortuna Căpleni

ORA: 15:30-seniori:

Ghenci 2006 – Unirea Pişcolt

Liga a V-a

Etapa 4

Sâmbătă, 4 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 15:30-seniori:

Il Calcio SM – Diferit SM

ORA: 16:00-seniori:

Olimpia Domăneşti – Dacia Supur

Duminică, 5 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 15:30-seniori:

Platanul Marna – Livada

ORA: 15:30-seniori:

Prietenia Crucişor – Voinţa Lazuri II Bercu

ORA: 16:00-seniori:

Ugocea Porumbeşti – Voinţa Babţa

Viitorul Viile Satu Mare stă