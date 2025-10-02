AJF Satu Mare
Revelația din Elite merge pe terenul vicecampioane!
8 Oașul-Someșul, meciul rundei a 5-a
Final de săptămână cu mult fotbal în județ. La nivelul Ligii a 4-a ELITE e programată etapa a 5-a iar la Negrești Oaș avem parte de un duel interesant. Vicecampioana Oașul va încerca să revină în top în fața revelației acestui sezon, Someșul Odoreu. Partida e programată sâmbătă de la ora 15,30.
Tot în ELITE, liderul Talna Orașu Nou pornește cu prima șansă în fața juniorilor U19 de la CSM Olimpia Satu Mare.
Un alt joc interesant, la Dorolț cu Recolta cu punctaj maxim după trei jocuri încercând să învingă o echipă, Turul Micula, ce a pornit cu mari speranțe dar care a strâns doar un punct din patru jocuri.
Iată programul ORIENTATIV al meciurilor din județ:
Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM
Etapa 5
Sâmbătă, 4 octombrie următoarele meciuri:
ORA 15:30-seniori:
ACSC Recolta Dorolţ – ACS Turul Micula
ORA: 13:30-juniori
ACSC Recolta Dorolţ – ACS Turul Micula
ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:
ACS Oaşul 1969 – FC Someşul Odoreu
Duminică, 5 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 15:30-seniori:
AFCS Talna Oraşu Nou – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
ORA: 16:00-seniori:
Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Victoria Carei
……………………………………………………………………………
Liga a IV-a – Seria A
Etapa 4
Sâmbătă, 4 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 15:30-seniori:
Voinţa Lazuri – Voinţa Turţ
Duminică, 5 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:
Recolta Dorolț II – Dara – Sportul Botiz
ORA: 14:00-seniori:
Înfrăţirea Tarna Mare – Dacia Medieşu Aurit
Cetate 800 Ardud – Victoria Apa, amânat
Seria B
Etapa 6
Sâmbătă, 4 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:
Someşul Oar – Frohlich Foieni
Duminică, 5 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 16:00-seniori:
Vulturii Santău – Victoria Petreşti, teren Petreşti
ORA: 15:30-seniori:
Schwaben Kalmandi Cămin – Recolta Sanislău
ORA: 15:30-seniori:
Ciumeşti – Kneho Urziceni
ORA: 11:45-juniori / 13:45-seniori:
Crasna Moftinu Mic – Real Andrid
ORA: 15:30-seniori:
Viitorul Lucaceni / Berveni – Fortuna Căpleni
ORA: 15:30-seniori:
Ghenci 2006 – Unirea Pişcolt
………………………………………………………………………………………..
Liga a V-a
Etapa 4
Sâmbătă, 4 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 15:30-seniori:
Il Calcio SM – Diferit SM
ORA: 16:00-seniori:
Olimpia Domăneşti – Dacia Supur
Duminică, 5 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 15:30-seniori:
Platanul Marna – Livada
ORA: 15:30-seniori:
Prietenia Crucişor – Voinţa Lazuri II Bercu
ORA: 16:00-seniori:
Ugocea Porumbeşti – Voinţa Babţa
Viitorul Viile Satu Mare stă