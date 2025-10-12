Rezultate remarcabile obținute de Cercul de Balet din Ardud la concursul Cupa Regal Dance Club

Cercul de #balet al Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea”, coordonat cu dedicare și pasiune de către profesorul coregraf Clara Maria Supuran, a obținut rezultate remarcabile la concursul Cupa Regal Dance Club, desfășurat la Satu Mare.
La secțiunea Dans Contemporan și Dans Arabesc, micii artiști de la Ardud s-au evidențiat prin talent și eleganță, obținând:
Locul I – Dans Contemporan
Locul II – Dans Arabesc
,,Este o realizare deosebită pentru Ardud și pentru toți copiii care participă cu entuziasm și perseverență la activitățile Cercului de Balet.
Felicitări călduroase tuturor participanților, părinților care îi susțin necondiționat și, mai ales, doamnei instructor Clara Maria Supuran pentru implicarea și profesionalismul de care dă dovadă!” a transmis conducerea Casei de Cultură din Ardud.