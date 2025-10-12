Rezultate remarcabile obținute de Cercul de Balet din Ardud la concursul Cupa Regal Dance Club

#balet Cercul deal Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea”, coordonat cu dedicare și pasiune de către profesorul coregraf Clara Maria Supuran, a obținut rezultate remarcabile la concursul Cupa Regal Dance Club, desfășurat la Satu Mare.

La secțiunea Dans Contemporan și Dans Arabesc, micii artiști de la Ardud s-au evidențiat prin talent și eleganță, obținând:

Locul I – Dans Contemporan Locul II – Dans Arabesc

,,Este o realizare deosebită pentru Ardud și pentru toți copiii care participă cu entuziasm și perseverență la activitățile Cercului de Balet.