Royal Dance Club Satu Mare a impresionat în competițiile de la Arad și Târgu Mureș

Royal Dance Club Satu Mare continuă să confirme valoarea și prestigiul școlii sătmărene de dans sportiv, obținând rezultate deosebite la două importante competiții naționale desfășurate în această lună: „Cupa Ballroom Arad” și „Cupa Dance Art Târgu Mureș”.

Pe podium la Cupa Ballroom Arad

Prima participare a dansatorilor sătmăreni a avut loc la Concursul Național de Dans Sportiv „Cupa Ballroom Arad”, ediția a XV-a, desfășurat în data de 11 octombrie 2025, la Sala Polivalentă din Arad. Perechile clubului Royal Dance Club au impresionat juriul și publicul prin eleganță, tehnică și expresivitate, obținând următoarele clasări:

-Darius Ciprian Iepure – Amina Iepure: Clasa D Junior (12–15 ani) – locul 2; Open Basic Standard – locul 2; Open Basic Latino – locul 8

-Armin Andrei Dohi – Lara Maria Câmpan: Clasa E (6–11 ani) – locul 2; Open Basic Standard – locul 2; Open Basic Latino – locul 6

-Bogdan Cristian Bura – Lara Hiri: Clasa E (6–11 ani) – locul 4; Open Standard – locul 3; Open Latino – locul 8

-Ianis Domuț – Mara Ioana Steer: Hobby (10–11 ani) – locul 7; Open Latino – locul 4

-Mark Lantos – Sofia Maria Coman: Precompetițional două dansuri (12–15 ani) – locul 2; Precompetițional trei dansuri (12–15 ani) – locul 5

-Raul Victor Marchiș – Ema Andrea Lucuț: Hobby Junior I (12–13 ani) – locul 2; Open Basic Latino Junior I+II – locul 16

De asemenea, la categoria Fete Solo Bronz (10–11 ani) s-au remarcat:

Surya Maria Pop – locul 3

Victoria Vasiac – locul 4

Participare de succes la Cupa Dance Art Târgu Mureș

Seria performanțelor a continuat la Cupa Dance Art Târgu Mureș, competiție desfășurată în data de 25 octombrie 2025, la Sala de Sport din Sântana de Mureș. Tinerii dansatori sătmăreni au demonstrat din nou talent, disciplină și pasiune, obținând rezultate notabile:

-Răzvan Tarța – Elissa Ciul: Hobby Copii I+II (6–11 ani) – locul 9

-Ianis Domuț – Mara Ioana Steer: Hobby Copii I+II (6–11 ani) – locul 2; Open Basic Latino – locul 9

-Armin Andrei Dohi – Lara Maria Câmpan: Clasa E (10–11 ani) – locul 2; Open Basic Standard – locul 4; Open Basic Latino – locul 5

-Bogdan Cristian Bura – Lara Hiri: Clasa E (10–11 ani) – locul 5; Open Basic Standard – locul 6; Open Basic Latino – locul 11

-Darius Ciprian Iepure – Amina Iepure: Clasa D Junior I+II (12–15 ani) – locul 6; Open Basic Standard – locul 8; Open Basic Latino – locul 12

La categoriile Fete Solo, rezultatele au fost următoarele:

Raissa Florea: Fete Solo Aur Junior I+II (12–15 ani) – locul 6

Isabel Harkel: Fete Solo Aur Copii II (10–11 ani) – locul 6

Surya Maria Pop: Fete Solo Bronz (10–11 ani) – locul 10

Victoria Vasiac: Fete Solo Bronz (10–11 ani) – locul 9

Rezultatele obținute de Royal Dance Club Satu Mare confirmă, încă o dată, nivelul ridicat de pregătire al sportivilor și profesionalismul antrenorilor. Performanțele acestor tineri dansatori reflectă munca intensă, perseverența și pasiunea investite în fiecare antrenament.

„Ne bucurăm să vedem cum munca noastră dă roade și cum copiii reușesc să se afirme la nivel național. Fiecare rezultat este o dovadă a dedicării lor și a spiritului de echipă care ne caracterizează”, a declarat antrenorul Ovidiu Ignat.

Mulțumiri speciale se îndreaptă și către fosta campioană națională de la Royal, Oana Bumba, pentru implicarea constantă și sprijinul oferit dansatorilor.

Royal Dance Club Satu Mare continuă să fie un ambasador al eleganței, disciplinei și performanței, reprezentând cu cinste municipiul Satu Mare la competițiile de dans sportiv din întreaga țară.

