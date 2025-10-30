Baschet feminin

Sătmăreanca Claudia Cuic-Pop, evoluție solidă în victoria Rapidului din FIBA Europe Cup

– Rapidistele le mai au în lot pe fostele jucătoare de la CSM Satu Mare, Annemarie Părău și Stephanie Kosztowicz

CS Rapid Bucureşti a învins echipa slovacă Piestanske Cajky, cu scorul de 71-61 (22-12, 13-19, 24-13, 12-17), miercuri seara, la Piestany, într-un meci din Grupa I a competiției de baschet feminin FIBA EuroCup.

Din acest sezon la echipa din Giulești evoluează și sătmăreanca Claudia Cuic-Pop iar în lot se mai află alte două foste jucătoare de la CSM Satu Mare, Annemarie Părău și Stephanie Kosztowicz. Tot la Rapid, în staff-ul tehnic e și Volha Tămârgeanu, fostă antrenoare secundă la CSM Satu Mare.

CS Rapid a obținut a treia sa victorie în grupă, având cele mai bune jucătoare în Dragana Zivkovic, cu 20 de puncte, Taylor Murray, 15 puncte, şi Claudia Cuic, cu 13 puncte.

De remarcat că, accidentate, Părău și Kosztowicz nu au evoluat miercuri seara în Slovacia.

De la gazde s-a remarcat Evita Herminjard, cu 23 de puncte.

În celălalt meci al grupei s-au întâlnit UFAB49 Angers şi Movistar Estudiantes Madrid. Echipa din Madrid s-a impus cu 87-82.

Rapid conduce în clasament, cu 7 puncte, urmată de UFAB49, 7 puncte, Estudiantes, 6 puncte, Piestanske Cajky, 4 puncte.

Primele două clasate se califică în şaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune patru echipe clasate pe locul al treilea şi de cele patru echipe clasate pe locul al patrulea în grupele Euroligii.

CS Rapid va juca următorul meci pe 5 noiembrie, acasă, cu UFAB49 Angers.

În Liga Națională, Rapid va juca duminică de la ora 16 cu CSM Târgoviște.

În acest sezon de Liga Națională s-au înscris nouă echipeiar după patru etape jucate, U Cluj Napoca e pe prima poziție urmată de Rapid și Arad cu 7 p.

sursa foto: facebook/ Piešťanské Čajky