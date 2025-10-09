Sătmăreanul Darius Bota, printre tricolorii U17 la debutul în preliminariile EURO 2026

Reprezentativa României U17, formată din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2009, a debutat cu un rezultat de egalitate, 1-1, în prima fază a calificărilor pentru Campionatul European din 2026. Printre „tricolorii” convocați se numără și sătmăreanul Darius Bota, atacant care a fost titular în partida de debut, disputată la St-Paul lès Dax, în Franța, împotriva selecționatei Israelului.

Tânărul fotbalist originar din Satu Mare a evoluat în prima repriză, fiind înlocuit la pauză. Prezența sa în lotul pregătit de selecționerul Mircea Diaconescu confirmă progresul constant al atacantului, unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale.

După remiza cu Israel (goluri: Niculcea 63 / Dadia 82), România U17 se pregătește pentru confruntările decisive din grupa de calificare:

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 16:00 (ora României): Franța – România

Marți, 14 octombrie, ora 16:00 (ora României): Azerbaidjan – România

Primele două clasate vor avansa în Liga A, ultima rundă înaintea turneului final al Campionatului European U17 din 2026, care va fi găzduit de Estonia.