Sătmăreanul Ianis Puți a debutat la Naționala U15

Naționala Under 15 a României a câștigat prima partidă din dubla amicală cu selecționata similară a Republicii Moldova, disputată luni, 21 octombrie, la Centrul Național de Fotbal Buftea. Tricolorii, antrenați de Lucian Mezei, s-au impus cu scorul de 3–1 (2–1), iar printre cei care au bifat minute importante s-a aflat și sătmăreanul Ianis Puți, fotbalist format la LPS Satu Mare.

Pentru Ianis Puți, convocarea la echipa națională reprezintă prima selecție oficială sub tricolor, un moment important în cariera tânărului jucător născut în 2011. Acesta a intrat pe teren în minutul 69, contribuind la victoria echipei sale.

Ianis Puți a ajuns în această vară la CFR Cluj și este unul dintre cei mai buni jucatori de la gruparea U15 din Gruia.

Ianis a evoluat trei ani la CS Primavera Satu Mare iar apoi a ajuns la Academia Partium de unde a fost transferat la CFR Cluj Napoca.

Golurile României au fost marcate de Broinaș (min. 16, pen.), T. Todea (39) și Mantu (64), în timp ce pentru Moldova a înscris Gafeli (22).

Următorul meci dintre România U15 și Moldova U15 se va disputa joi, 23 octombrie, de la ora 11:00, pe stadionul din Tunari, și va fi transmis în direct pe canalul de YouTube FRF TV.