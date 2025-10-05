Sătmărenii Florin Mureșan și Gabi Cadar împreună cu Gueye Mansour, decisivi în derby-ul Sălajului 

Liga a 4-a Sălaj

– Barcău Nușfalău a zdrobit liderul, Inter Cizer și a urcat pe primul loc

Cele mai bune formaţii din acest început de sezon din Liga a IV-a Sălaj s-au întâlnit duminică după-amiază la Nuşfalău, într-un adevărat derby. Faţă în faţă s-au aflat singurele două formaţii cu punctaj maxim după primele şase runde, vorbim de ACS Barcău Hanna Nuşfalău şi Inter Cizer.

Cu sătmărenii Florin Mureșan și Gabi Cadar în prim plan și cu fostul jucător de la CSM Olimpia, Gueye Mansour în atac, Barcău Nușfalău a obținut o victorie categorică. Iar căpitanul Florin Mureșan și ”omul foarfecă”, Mansour s-au regăsit pe lista marcatorilor iar Gabi Cadar a fost pasatorul perfect și creierul noului lider din Sălaj.

Până la urmă, derby-ul a devenit un joc de-a pisica şi şoarecele, în care elevii lui Ciprian Grecu au surclasat liderul, marcând nu mai puţin de 4 goluri, fără ca Cizerul să înscrie măcar golul de onoare! În urma acestui rzultat, gruparea de pe Valea Barcăului a urcat în fotoliul de lider.