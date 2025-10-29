Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 28 octombrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 20.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 160 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 40.000 de lei.