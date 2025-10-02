Spectacol cu opt goluri la Micula

Meci spectaculos, cu opt goluri și numeroase răsturnări de situație, miercuri după-amiază la Micula, acolo unde Turul a primit vizita celor de la Talna Orașu Nou, într-un meci ce a contact pentru etapa a 4-a a Ligii 4 Elite.

Partida, amânată din weekend, a început perfect pentru gazde, care au intrat la pauză cu avantaj de două goluri, grație reușitelor semnate de Bonea (23) și Domokos (32).

După revenirea de la cabine, însă, oaspeții s-au trezit și au restabilit egalitatea în doar un sfert de oră, prin Palinceac (57) și Süveg (62). Finalul a fost incendiar: în minutul 79, mijlocașul venit de la Oașul, Alex Mărieș a adus Talna în avantaj, iar opt minute mai târziu Fedorca a majorat diferența la două goluri. Micula a sperat până la capăt, după golul lui Bonea din minutul 89 (3–4), dar în chiar ultimul minut al timpului regulamentar Süveg a reușit dubla și a închis tabela la 5–3 pentru oaspeți.

În urma acestui succes, Talna rămâne cu punctaj maxim și conduce clasamentul Ligii 4 Elite, în timp ce Turul a bifat a treia înfrângere din acest sezon și se află pe locul 7, cu doar un punct.

Rezultat final: Turul Micula – Talna Orașu Nou 3–5 (2–0).

Marcatori: Bonea (23, 89), Domokos (32) / Palinceac (57), Süveg (62, 90), Mărieș (79), Fedorca (86).

