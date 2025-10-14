Fotbal juniori U15

Spectacol total, cu opt goluri, în Il Calcio-Victoria Carei

– Careienii au condus cu 2-0 și 3-2 dar au părăsit terenul învinși de băieții lui Marius Bălău

Partidă spectaculoasă sâmbătă după amiază pe terenul sintetic al bazei sportive LPS-Dinamo în cadrul Campionatului Județean de fotbal U15.

IL Calcio și Victoria Carei au oferit un meci cu răsturnări de situație cu opt goluri și cu multe faze de fotbal de calitate . O partidă ca o invitație pentru iubitorii de fotbal din județ de a se apleca și către meciurile de juniori din competițiile organizate de AJF și FRF…

Careienii antrenați de Marius Botan au început excelent și au condus cu 2-0 prin reușitele lui Milan Lukacs min 17 și Botoș Matias min 23. Tudor Moldovan a dat semnalul revenirii pentru Il Calcio cu reușita din minutul 28 iar în minutul 44 gazdele au egalat prin Darius Silaghi. Bucuria elevilor lui marius Bălău a ținut doar 60 de secunde căci la ultima fază a primei reprize Gal Roland i-a adus din nou pe careieni în avantaj, 2-3!

În partea a doua am consemnat revenirea băieților de la Il Calcio. Intervențiile bune ale portarului Olimpiu Molnar și apoi reușitele lui Alex Cherecheș min 52, Damian Farcaș min 54 și Angelo Bodan min 71 au adus victoria, scor 5-3 a sătmărenilor.

Il Calcio- Olimpiu Molnar- Ioan Stoian, Claudio Cherecheș, Alex Cherecheș, Darius Silaghi, Tudor Moldovan, Damian Farcaș, Maximilian Nemet, Matteo Crișan, Kevin Malasei, Yanis Lupu. Rezerve: Luca Demeter, Mario Mocan, Tudor Neacșu, Simon Matyas, Angelo Bodan, Esik Angelo, Andrei Mihalca. Antrenor: Marius Bălău.

Victoria Carei: Mădălin Gherebenes- David Pătrașca, Aron Posa, Valentin Soproni, Milan Lukacs, Matyas Botos, Steib Lenard, Armos Hunor, Bercheș Luca, Radu Sabou, Gal Roland. Rezerve. Dregan Andrei, Kilin Krisztian, Toth Roberto Carlos. Antrenor: Marius Botan.