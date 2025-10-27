Start perfect de play off pentru Dacian Nastai la U Cluj Napoca

la echipa clujeană evoluează și trei jucători sătmăreni

Play-off-ul Ligii de Tineret a debutat cu meciurile din prima rundă! Farul și „U” Cluj continuă parcursul fără greșeală. Duminică, 26 octombrie, s-au disputat partidele din cadrul primei etape din play-off-ul și play-out-ul Ligii de Tineret. Timp de 14 etape, cele mai bune opt echipe la final de sezon regular din cele două serii vor lupta pentru titlul de campioană a competiției și șansa de a reprezenta România în UEFA Youth League. Meciurile de debut în faza play-off-ului au reprezentat cel de-al 12-lea meci al sezonului în campionat și, în același timp, cea de-a 12-a victorie înregistrată pentru Farul și „U” Cluj. Constănțenii au învins pe teren propriu UTA Arad, scor 5-1, în timp ce clujenii antrenați de sătmăreanul Dacian Nastai au trecut, în deplasare, de FC Bacău, scor 5-0. Astfel, cele două conduc în clasamentul play-off-ului, ambele cu câte 20 de puncte în cont. De remarcat că pe lângă antrenorul Dacian Nastai la U Cluj Napoca mai avem alți trei sătmăreni, jucători: Nicolas Lăpuște, Norbert Petran și Raul Roman. În urma lor se află FCSB, actuala deținătoare a titlului în competiție, cu 15 puncte, care a remizat în meciul împotriva celor de la CFC Argeș, într-un spectaculos 3-3. De acest egal a profitat Rapid, care după victoria cu AFK Csikszereda, scor 3-0, s-a apropiat la un singur punct de ultima treaptă a podiumului.

Rezultate etapa 1

PLAY-OFF

FC Bacău – Universitatea Cluj 0-5

FC Rapid 1923 – AFK Csikszereda 3-0

FCSB – CFC Argeș 3-3

Farul Constanța – UTA Arad 5-1