Strada Toamnei a fost asfaltată complet — un nou pas spre un oraș modern

Strada Toamnei a primit astăzi stratul final de asfalt, marcând finalizarea lucrărilor de modernizare. Proiectul a fost dus până la capăt cu atenție la detalii și cu grijă pentru confortul locuitorilor din zonă.

Reprezentanții administrației locale au subliniat că lucrările fac parte dintr-un program amplu de reabilitare a infrastructurii rutiere din oraș.

„Construim un oraș modern, după regulile simple ale muncii temeinice: planificare, disciplină, continuitate. Mergem înainte. Continuăm!”, au transmis autoritățile.

Lucrările de asfaltare continuă și pe alte străzi din municipiu, în cadrul planului de întreținere și modernizare a drumurilor locale.