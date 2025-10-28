Surorile Diószegi s-au întors cu medalii de la Vlăhița

Rezultate remarcabile pentru sportivii secției de judo a CSM Olimpia Satu Mare, care au participat la cea de-a XVII-a ediție a Cupei Mártonffi János, desfășurată la Vlăhița, județul Harghita.

Antrenorul Gergely Attila a înscris în competiția internațională destinată copiilor și juniorilor două sportive — surorile Diószegi din Nisipeni —, iar ambele au avut evoluții deosebite.

În cadrul categoriei U12, +57 kg, Diószegi Dorottya a avut un parcurs excelent, reușind să ajungă până în finală, unde a cucerit medalia de argint. Sora ei mai mare, Diószegi Rebeka, a urcat pe treapta a treia a podiumului, după ce s-a impus în meciul pentru medalia de bronz, în categoria U14, 57 kg.

Cele două tinere judoka se remarcă nu doar prin performanțele sportive, ci și prin rezultatele școlare. Ambele sunt eleve la Liceul Reformat din Satu Mare – Dorottya în clasa a IV-a, iar Rebeka în clasa a VI-a.

Deși pentru ele a început vacanța, surorile Diószegi nu iau pauză de la antrenamente: cele două continuă pregătirea sub îndrumarea antrenorului Gergely Attila, cu gândul la noi succese în viitorul sezon competițional.