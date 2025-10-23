Teapa online: ediția Satu Mare

Un sătmărean, cu sufletul plin de speranța unui gadget comandat online, a descoperit că realitatea poate fi mult mai… inventivă decât imaginația. Ceea ce a primit acasă era atât de diferit de ce comandase, încât doar un magician ar fi putut explica cum se transformă un obiect într-altul pe drumul dintre magazin și ușa clientului.

Curios și, probabil, încă sperând că totul este o greșeală, a încercat să ia legătura cu „firma” care i-a trimis coletul. Numărul de telefon de pe ambalaj? Nedefinit. Fantomatic. Neexistent. O companie atât de reală cât o iluzie de carnaval.

Se pare că, în comerțul online, uneori produsele există, dar firmele sunt doar fantome binevoitoare… perfecte pentru a-ți testa răbdarea, nervii și umorul negru. Morala? Dacă ai ghinion, nu comanda online… sau, măcar, pregătește-te să primești lecții de fizică cu obiecte care refuză să fie ceea ce par!