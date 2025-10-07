Tradiția continuă la Someșul: Zeci de copii au jucat fotbal în memoria lui Aurel Buzaș!

Eveniment

– 25 de echipe au participat în week end la a 2-a ediție a turneului organizat de cei de la Viitorul Someșul

Miercuri, 1 octombrie , s-au împlinit 10 ani de când ne-a părăsit Aurel Buzaș, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de fotbal din județ. A fost din 1973 președinte la Someșul Satu Mare, iar apoi în anii 2000 a fost și în conducerea clubului Olimpia. S-a stins din viață la doar 69 de ani.

În memoria celui care preț de aproape 40 de ani s-a confundat cu activitatea de la clubul Someșul Satu Mare, sâmbătă și duminică, la stadionul care lui nea Aurel i-a fost ca o a doua casă a avut loc a doua ediție a Memorialului AUREL BUZAȘ.

Sorin Petric, fost jucător și antrenor la Someșul Satu Mare, împreună cu fiul său, cunoscutul interpret Sorin(el) au preluat și acum sunt proprietarii bazei sportive Someșul și au promis că-i vor reda strălucirea de acum mai bine de 20 de ani…Iar cei doi Sorini s-au ținut de cuvânt. Stadionul e din nou o mică bijuterie…E în alb și albastru iar gazonul e așa cum și l-ar fi dorit nea Aurel…covor englezesc. La vestiare s-a lucrat și s-a renovat iar birourile oferă un confort aparte…Mai mult, cei doi Sorini Petric au refăcut restaurantul și minihotelul și acum oferă condiții deosebite echipelor care vin în cantonament sau la competițiile organizate la Satu Mare. Iar restaurantul are ceva aparte …nu doar în meniu!

Iar prima competiție organizată de noile gazde de la Someșul a fost chiar Memorialul Aurel Buzaș.Anul trecut a fost prima ediție iar tradiția a mers mai departe și în week end am avut ediția a 2-a a turneului.

”Nu se putea altfel…Nea Aurel se confundă cu istoria acestui club, acestui stadion…era datoria noastră să-i cinstim memoria. Iar cei mai mici fotbaliști de la club să nu-l uite. Vrem să facem o tradiție din acest turneu. Le mulțumim tuturor celor prezenți și sper că s-au simțit bine la noi la Someșul Satu Mare” ne-a spus Sorin Petric cel care recunoaște că de-a lungul colaborării cu Aurel Buzaș a avut și momente în care s-au mai contrat dar mereu i-a purtat un respect deosebit.

Nu putea lipsi conducerea AJF Satu Mare mai ales că președintele Ștefan Szilagyi a jucat ani buni la Someșul…”Eu aici am debutat și m-am format.” a recunoscut președintele Szilagyi . Iar Ștefan Szilagyi a fost cel care în cele două zile de turneu a dat lovitura de începere a primelor partide.

La categoria 2015 am avut duminică meciuri atractive iar la final s-au impus cei de la William Clij Napoca după o finală cu Viitoru Someșul iar locul 3 le-a revenir piticilor de la CSM Olimpia Satu Mare.

La grupa 2016 gazdele de la Viitorul Someșul Satu Mare au demonstrat că pasiunea pentru fotbal nu are vârstă. Micii sportivi antrenați de Cosmin Iuhas au obținut locul 2 într-o competiție strânsă, alături de echipe precum Academia Partium, CSM Olimpia Satu Mare și Oașul Negrești.

Au fost 25 de echipe participantela mai multe categorii de vârstă iar atmosfera de pe teren și din tribună a fost una deosebită.