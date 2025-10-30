More

    Un nou derby de OAȘ se joacă duminică la Orașu Nou

    AJF Satu Mare
    Un nou derby de OAȘ se joacă duminică la Orașu Nou
    – Programul meciurilor de la acest sfârșit de săptămână din fotbalul județean

    Primul week end din noiembrie le oferă iubitorilor de fotbal din județ o serie de meciuri interesante în cele trei campionate ale AJF Satu Mare.
    În Liga a 4-a ELITE avem a doua etapă a returului iar la Orașu Nou e programat duminică derby-ul Oașului. Liderul Talna din localitate va încerca să obțină toate punctele din meciul cu vicecampioana Oașul pentru a se menține la comanda clasamentului.
    Pentru Oașul, un succes duminică ar însemna o apropiere de lider și șansa de a ataca titlul …
    Recolta Dorolț va întâlni echipa satelit a Unirii Tășnad în aceeași zi, și la aceeași oră la care echipa ”mare” a Tășnadului joacă în Liga a 3-a cu Sticla Turda. Avem parte duminică de duelul CSM-urilor, pe terenul Academiei Partium. CSM II Olimpia primește vizita celor de la Victoria carei.
    În Liga a 4-a, echipa Viitorul Lucăceni/Berveni revine -n horă după sancținile primate în urma scandalului de acum o lună…

    Iată programul meciurilor de la acest final de ăptămână:
    Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM – Etapa 9 (RETUR)
    Sâmbătă, 1 noiembrie
    Ora 12:00 – juniori / Ora 14:00 – seniori
    Recolta Dorolţ – Unirea Tăşnad II / Decebal
    Turul Micula – Someşul Odoreu
    Duminică, 2 noiembrie
    Ora 12:00 – juniori / Ora 14:00 – seniori
    Talna Oraşu Nou – Oaşul 1969
    Ora 17:00 – seniori
    CSM Olimpia SM II (U19) – CSM Victoria Carei
    Liga a IV-a – Seria A – Etapa 8 (RETUR)
    Duminică, 2 noiembrie
    Ora 14:00 – seniori
    Recolta Dorolț II-Dara – Victoria Apa
    Dacia Medieşu Aurit – Voinţa Turţ
    Înfrăţirea Tarna Mare – Sportul Botiz
    Cetate 800 Ardud – Voinţa Lazuri , amânat
    Liga a IV-a – Seria B – Etapa 10
    Duminică, 2 noiembrie
    Ora 13:00 – seniori
    Crasna Moftinu Mic – Victoria Petreşti
    Ora 14:00 – seniori
    Vulturii Santău – Someşul Oar
    Ciumeşti – Schwaben Kalmandi Cămin
    Viitorul Lucăceni/Berveni – Recolta Sanislău
    Ghenci 2006 – Frohlich Foieni
    Unirea Pişcolt – Kneho Urziceni
    Fortuna Căpleni – Real Andrid

    Liga a V-a – Etapa 8
    Sâmbătă, 1 noiembrie
    Ora 14:00 – seniori
    Voinţa Lazuri II Bercu – Dacia Supur
    Ora 17:30 – seniori
    Il Calcio SM – Ugocea Porumbeşti
    Duminică, 2 noiembrie
    Ora 14:00 – seniori
    Viitorul Viile Satu Mare – Livada
    Prietenia Crucişor – Voinţa Babţa
    Olimpia Domăneşti – Platanul Marna

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE

    © Gazeta de Nord-Vest. Toate drepturile rezervate.
    Creat de Ottoweb