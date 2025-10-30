AJF Satu Mare
Un nou derby de OAȘ se joacă duminică la Orașu Nou
– Programul meciurilor de la acest sfârșit de săptămână din fotbalul județean
Primul week end din noiembrie le oferă iubitorilor de fotbal din județ o serie de meciuri interesante în cele trei campionate ale AJF Satu Mare.
În Liga a 4-a ELITE avem a doua etapă a returului iar la Orașu Nou e programat duminică derby-ul Oașului. Liderul Talna din localitate va încerca să obțină toate punctele din meciul cu vicecampioana Oașul pentru a se menține la comanda clasamentului.
Pentru Oașul, un succes duminică ar însemna o apropiere de lider și șansa de a ataca titlul …
Recolta Dorolț va întâlni echipa satelit a Unirii Tășnad în aceeași zi, și la aceeași oră la care echipa ”mare” a Tășnadului joacă în Liga a 3-a cu Sticla Turda. Avem parte duminică de duelul CSM-urilor, pe terenul Academiei Partium. CSM II Olimpia primește vizita celor de la Victoria carei.
În Liga a 4-a, echipa Viitorul Lucăceni/Berveni revine -n horă după sancținile primate în urma scandalului de acum o lună…
Iată programul meciurilor de la acest final de ăptămână:
Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM – Etapa 9 (RETUR)
Sâmbătă, 1 noiembrie
Ora 12:00 – juniori / Ora 14:00 – seniori
Recolta Dorolţ – Unirea Tăşnad II / Decebal
Turul Micula – Someşul Odoreu
Duminică, 2 noiembrie
Ora 12:00 – juniori / Ora 14:00 – seniori
Talna Oraşu Nou – Oaşul 1969
Ora 17:00 – seniori
CSM Olimpia SM II (U19) – CSM Victoria Carei
Liga a IV-a – Seria A – Etapa 8 (RETUR)
Duminică, 2 noiembrie
Ora 14:00 – seniori
Recolta Dorolț II-Dara – Victoria Apa
Dacia Medieşu Aurit – Voinţa Turţ
Înfrăţirea Tarna Mare – Sportul Botiz
Cetate 800 Ardud – Voinţa Lazuri , amânat
Liga a IV-a – Seria B – Etapa 10
Duminică, 2 noiembrie
Ora 13:00 – seniori
Crasna Moftinu Mic – Victoria Petreşti
Ora 14:00 – seniori
Vulturii Santău – Someşul Oar
Ciumeşti – Schwaben Kalmandi Cămin
Viitorul Lucăceni/Berveni – Recolta Sanislău
Ghenci 2006 – Frohlich Foieni
Unirea Pişcolt – Kneho Urziceni
Fortuna Căpleni – Real Andrid
Liga a V-a – Etapa 8
Sâmbătă, 1 noiembrie
Ora 14:00 – seniori
Voinţa Lazuri II Bercu – Dacia Supur
Ora 17:30 – seniori
Il Calcio SM – Ugocea Porumbeşti
Duminică, 2 noiembrie
Ora 14:00 – seniori
Viitorul Viile Satu Mare – Livada
Prietenia Crucişor – Voinţa Babţa
Olimpia Domăneşti – Platanul Marna