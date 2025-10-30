AJF Satu Mare

Un nou derby de OAȘ se joacă duminică la Orașu Nou

– Programul meciurilor de la acest sfârșit de săptămână din fotbalul județean

Primul week end din noiembrie le oferă iubitorilor de fotbal din județ o serie de meciuri interesante în cele trei campionate ale AJF Satu Mare.

În Liga a 4-a ELITE avem a doua etapă a returului iar la Orașu Nou e programat duminică derby-ul Oașului. Liderul Talna din localitate va încerca să obțină toate punctele din meciul cu vicecampioana Oașul pentru a se menține la comanda clasamentului.

Pentru Oașul, un succes duminică ar însemna o apropiere de lider și șansa de a ataca titlul …

Recolta Dorolț va întâlni echipa satelit a Unirii Tășnad în aceeași zi, și la aceeași oră la care echipa ”mare” a Tășnadului joacă în Liga a 3-a cu Sticla Turda. Avem parte duminică de duelul CSM-urilor, pe terenul Academiei Partium. CSM II Olimpia primește vizita celor de la Victoria carei.

În Liga a 4-a, echipa Viitorul Lucăceni/Berveni revine -n horă după sancținile primate în urma scandalului de acum o lună…

Iată programul meciurilor de la acest final de ăptămână:

Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM – Etapa 9 (RETUR)

Sâmbătă, 1 noiembrie

Ora 12:00 – juniori / Ora 14:00 – seniori

Recolta Dorolţ – Unirea Tăşnad II / Decebal

Turul Micula – Someşul Odoreu

Duminică, 2 noiembrie

Ora 12:00 – juniori / Ora 14:00 – seniori

Talna Oraşu Nou – Oaşul 1969

Ora 17:00 – seniori

CSM Olimpia SM II (U19) – CSM Victoria Carei

Liga a IV-a – Seria A – Etapa 8 (RETUR)

Duminică, 2 noiembrie

Ora 14:00 – seniori

Recolta Dorolț II-Dara – Victoria Apa

Dacia Medieşu Aurit – Voinţa Turţ

Înfrăţirea Tarna Mare – Sportul Botiz

Cetate 800 Ardud – Voinţa Lazuri , amânat

Liga a IV-a – Seria B – Etapa 10

Duminică, 2 noiembrie

Ora 13:00 – seniori

Crasna Moftinu Mic – Victoria Petreşti

Ora 14:00 – seniori

Vulturii Santău – Someşul Oar

Ciumeşti – Schwaben Kalmandi Cămin

Viitorul Lucăceni/Berveni – Recolta Sanislău

Ghenci 2006 – Frohlich Foieni

Unirea Pişcolt – Kneho Urziceni

Fortuna Căpleni – Real Andrid

Liga a V-a – Etapa 8

Sâmbătă, 1 noiembrie

Ora 14:00 – seniori

Voinţa Lazuri II Bercu – Dacia Supur

Ora 17:30 – seniori

Il Calcio SM – Ugocea Porumbeşti

Duminică, 2 noiembrie

Ora 14:00 – seniori

Viitorul Viile Satu Mare – Livada

Prietenia Crucişor – Voinţa Babţa

Olimpia Domăneşti – Platanul Marna