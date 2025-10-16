Liga a 3-a

Unirea, meci greu acasă, la Tășnad, cu Crișul Sântandrei

– SC Olimpia merge vineri la Cluj pentru un duel cu Viitorul

După opt etape disputate, lupta pentru supremație în Seria a 10-a rămâne una extrem de echilibrată. Minaur Baia Mare conduce clasamentul cu 21 de puncte, urmată îndeaproape de Unirea Tășnad (18p) și SCM Zalău (17p).

Etapa programată la finalul acestei săptămâni promite dueluri interesante atât în partea superioară, cât și în zona fierbinte a clasamentului.

Vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00, Unirea Dej primește vizita celor de la Lotus Băile Felix, într-un meci în care echipa gazdă e în căutarea unei victorii izbăvitoare, iar Viitorul Cluj întâlnește pe teren propriu pe SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, într-un duel din care echipa sătmăreană patronată de Giuseppe Funicello caută primele puncte de ”afară”.

Sâmbătă, 18 octombrie, la aceeași oră, liderul CS Minaur Baia Mare are un test important acasă cu Sănătatea Cluj, în timp ce SCM Zalău merge la Bihorul Beiuș, o deplasare ce nu se anunță ușoară.

În Maramureș, CSM Sighetu Marmației primește vizita formației Sticla Arieșul Turda într-un meci în care gazdele pornesc favorite în fața unor sticlari ce abia etapa trecută au reușit să obțină primul punct al sezonului.

La Tășnad, echipa locală Unirea încearcă să-și continue forma bună în disputa cu Crișul Sântandrei. Un meci care e considerat a fi cel mai echilibrat al rundei între două aspirante la play off.

Din păcate la Unirea va lipsi pentru o lungă perioadă Laurențiu Caba, jucător accidentat la Dej.

Conducerea echipei din Tășnad a lansat și un apel către suporteri de a veni alături de jucători, sâmbătă la stadion pentru o nouă provocare a Ligii a 3-a:

”Salutare, dragi suporteri ai fotbalului tășnădean! Sâmbătă ne așteaptă o provocare mare — înfruntăm o echipă puternică, dar noi avem ceva ce ei nu au: inima și sprijinul vostru! Cu voi în tribune, cu pasiune pe teren și cu dorința de victorie în suflete, suntem de neoprit! Veniți alături de noi, fiți al 12-lea jucător și haideți să transformăm stadionul într-o mare de energie și curaj!

Împreună scriem istoria! Hai UNIREAAA!!!” e mesajul de pe pagina oficială de facebook a Unirii Tășnad.

Cu doar zece puncte între prima și a șaptea clasată, seria rămâne una imprevizibilă, în care fiecare etapă poate schimba ordinea la vârf.

Programul etapei:. Vineri, 17 octombrie, 15.00: Unirea Dej – Băile Felix; Viitorul Cluj – SC Olimpia. Sâmbătă, 18 octombrie, 15.00: Bihorul Beiuș – SCM Zalău; CS Minaur – Sănătatea Cluj; CSM Sighet – Arișeul Turda; Unirea Tășnad – Crișul.

CLASAMENT

1.Minaur Baia Mare – 21p (20-12) – 8

2.Unirea Tășnad – 18p (23-10) – 8

3.SCM Zalău – 17p (14-8) – 8

4.Crisul Sântandrei – 14p (13-8) – 8

5.CSM Sighet – 13p (15-11) – 8

6.Sănătatea Cluj – 13p (16-11) – 8

7.Lotus Băile Felix – 11p (11-9) – 8

8.Viitorul Cluj – 10p (9-8) – 8

9.Bihorul Beiuș – 7p (6-14) – 8

10.Unirea Dej – 5p (7-10) – 8

11. SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – 4p (8-21) – 8

12.Sticla Turda – 1p (4-24) – 8

Programul etapei:. Vineri, 17 octombrie, 15.00: Unirea Dej – Băile Felix; Viitorul Cluj – SC Olimpia. Sâmbătă, 18 octombrie, 15.00: Bihorul Beiuș – SCM Zalău; CS Minaur – Sănătatea Cluj; CSM Sighet – Arișeul Turda; Unirea Tășnad – Crișul.