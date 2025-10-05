Liga a 3-a: Bihorul Beiuș- Unirea Tășnad 0-2

Unirea Tășnad bate la Beiuș și e tot lider în seria a 8-a

– urmează deplasarea pe terenul Virușilor Verzi de la Cluj

Unirea Tășnad continuă să scrie istorie în Liga a 3-a. Echipa sătmăreană și-a păstrat poziția de lider în Seria a 8-a după succesul de la Beiuș, scor 2–0, obținut în cadrul etapei a 7-a.

După eșecul de pe teren propriu cu Sighetu Marmației, jucătorii pregătiți de Mihai Sabău-Svegler și Ioan Stelescu au intrat pe teren cu determinare maximă și au demonstrat încă o dată eficiență în atac, în ciuda presiunii exercitate de adversar.

Gazdele, CS Bihorul Beiuș, au început mai bine partida și în primul sfert de oră și-au creat patru ocazii importante prin Blidar, Turcan, Rus și Degău. Totuși, la prima incursiune periculoasă a sătmărenilor, Unirea a obținut un penalty, ratat de Roland Vajda în minutul 34. Două minute mai târziu, același Vajda s-a revanșat cu un șut superb din unghi, direct sub transversală, care a adus avantajul Unirii (0–1).

În repriza secundă, beiușenii au dominat teritorial, dar lipsa de claritate în fața porții și apărarea sigură a oaspeților au făcut diferența. Unirea a rămas periculoasă pe contraatac, iar Vultur a lovit bara în minutul 75. Finalul le-a aparținut din nou sătmărenilor: în prelungiri, Claudiu Băciuț, intrat pe teren în locul lui Vajda, a înscris cu o execuție spectaculoasă din lovitură liberă de la 30 de metri, stabilind scorul final 0–2.

A fost a șasea victorie a Unirii în acest sezon, rezultat care îi menține pe primul loc în clasamentul Seriei a 8-a. Următorul meci se anunță dificil: tășnădenii vor juca vineri, la Cluj-Napoca, împotriva formației Sănătatea.

”Rezultatele apar când ești foarte atent la detalii! Felicitări echipei, felicitări conducerii și felicitări suporterilor care ne sunt alături mereu! Și …da, un clasament care ne onorează și care la începutul verii, era greu de prevăzut!” transmite directorul tehnic, Ioan Stelescu.

CS Bihorul Beiuș – AFC Unirea Tășnad 0–2 (0–1)

Marcatori: Vajda Roland (36’), Claudiu Băciuț (90+2’).

CS Bihorul Beiuș: Fl. Bodea – Al. Jurcuț, Al. Rus, Sg. Bactăr, L. Buciuman (85 A. Prața), Al. Blidar (74 Ad. Ungur), D. Cociuba (68 Al. Matiuță), R. Turcan (46 Al. Lezeu), M. Kovacs, Vl. Degău (74 R. Bartha), Cl. Bercea. Antrenor: Zoltan Vig.

Unirea: Vasile Dumitru – Csatári Márk, Alex Negrea, Denis Groza (46’ Székely Dominik), Vasile Chitaș (82’ Barth Kevin), Adrian Micaș, Adrian Ciul, Darius Vultur (88’ Stefan Funkenhauzer), Vajda Roland (65’ Claudiu Băciuț), Mamourou Sanogo.

Etapa a 7-a

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – Sănătatea Servicii Publice: 2-2

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Sticla Arieșul Turda: 4-0

Unirea Dej – SCM Zalău: 0-1

CS Minaur Baia Mare – Lotus Băile Felix: 3-1

CSM Sighetu Marmației – Crișul Sântandrei: 2-2

Bihorul Beiuș – Unirea Tășnad: 0-2

Clasament

1.Unirea Tășnad – 18p (21-6) – 7

2.Minaur Baia Mare – 18p (19-12) – 7

3.SCM Zalău – 16p (13-7) – 7

4.CSM Sighet – 12p (14-10) – 7

5.Crisul Sântandrei – 11p (11-8) – 7

6.Sănătatea Cluj – 10p (12-9) – 7

7.Lotus Băile Felix – 10p (10-8) – 7

8.Viitorul Cluj – 9p (8-7) – 7

9.Bihorul Beiuș – 7p (6-12) – 7

10.Unirea Dej – 4p (6-9) – 7

11.Olimpia Satu Mare – 4p (8-20) – 7

12.Sticla Turda – 0p (3-23) – 7

Etapa viitoare. Vineri, 10 octombrie, 15.00: Băile Felix – Viitorul Cluj; Sănătatea Cluj – Unirea Tășnad; SCM Zalău – CSM Sighet. Sâmbătă, 11 octombrie, 15.00: Arieșul Turda – Unirea Dej; SC Olimpia – CS Minaur; Crișul – Bihorul Beiuș.