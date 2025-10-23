Derby de toamnă în Liga a 3-a, seria a 8-a:
Unirea Tășnad merge la Zalău cu gândul la o nouă surpriză
8 Partida se joacă vineri de la ora 15 în cadrul etapei a 10-a
Vineri, 24 octombrie, începând cu ora 15:00, Stadionul Municipal din Zalău va găzdui derby-ul etapei a 10-a din Seria 10 a Ligii a III-a – duelul dintre SCM Zalău și Unirea Tășnad, două echipe aflate pe podium și despărțite de un singur punct. Miza este una important. locul secund și poziția de principală urmăritoare a liderului Minaur Baia Mare.
Tășnădenii, revelația sezonului
După șapte ani, Unirea Tășnad a revenit spectaculos în Liga a III-a, promovând la pas după barajul cu FC Chieșd (9-2 la general). Echipa antrenată cu pasiune și disciplină de Ioan Stelescu și Mihai Sabău a demonstrat că nu este o simplă nou-promovată, formația tășnădeană este singura care a reușit să învingă liderul Minaur Baia Mare, și încă pe terenul acestuia, cu un categoric 5-1!
Cu 19 puncte după nouă etape, Unirea a devenit surpriza plăcută a campionatului. Deși etapa trecută a remizat acasă, 1-1 cu Crișul Sântandrei, moralul rămâne ridicat, iar dorința de a demonstra că succesul nu este întâmplător e mai mare ca oricând.
Zălăuanii – favoriți acasă, dar sub presiunea obiectivului
De partea cealaltă, SCM Zalău beneficiază de sprijinul consistent al autorităților locale și are ca obiectiv clar calificarea în play-off. Cu 20 de puncte și un moral excelent după victoria cu 2-0 la Beiuș, sălăjenii vor încerca să profite de avantajul terenului propriu și al tribunelor de sub Meseș.
Condițiile meteo cu 14°C anunțate l ora meciului și vânt moderat , pot influența jocul, într-un meci care se anunță echilibrat și spectaculos.
Brigada de arbitri
Partida va fi condusă la centru de Mihai Amorăriței (Câmpina – Prahova), aflat pentru prima dată la un meci al Unirii Tășnad. Acesta va fi asistat de Antal Csaba (Baciu – Cluj) și Zifceac Ludovic (Oradea – Bihor). Rezervă: Balaiban Raul Oliviu (Oradea). Observator: Szabo Gero (Cluj-Napoca). Delegat de joc: Orbonaș Călin Marius (Ilia – Hunedoara).
Etapă echilibrată în Seria 10
În afara derby-ului de la Zalău, etapa programează și alte meciuri interesante:
Sănătatea Cluj – Crișul Sântandrei
Lotus Băile Felix – CSM Sighetu Marmației
Arieșul Turda – CS Bihorul Beiuș
Minaur Baia Mare – Viitorul Cluj
Iar la Satu Mare, sâmbătă de la ora 15, SC Olimpia MCMXXI caută să iasă din zona periculoasă a clasamentului în duelul cu Unirea Dej, o altă echipă aflată în dificultate.
Programul etapei a 10-a
Vineri, 24 octombrie, ora 15.00
Sănătatea Cluj – Crișul Sântandrei
SCM Zalău – Unirea Tășnad
Lotus Băile Felix – CSM Sighetu Marmației
Sâmbătă, 25 octombrie, ora 15.00
Arieșul Turda – CS Bihorul Beiuș
Olimpia MCMXXI Satu Mare – Unirea Dej
Minaur Baia Mare – Viitorul Cluj
CLASAMENT
1.Minaur Baia Mare – 24 p
2.SCM Zalău – 20 p
3.Unirea Tășnad – 19 p
4.CSM Sighetu Marmației – 16 p
5.Crișul Sântandrei – 15 p
6.Lotus Băile Felix – 14 p
7.Sănătatea Servicii Publice – 13 p
8.Viitorul Cluj – 11 p
9.Bihorul Beiuș – 7 p
10.Unirea Dej – 5 p
11.Olimpia MCMXXI – 5 p
12.Arieșul Turda – 1 p