Derby de toamnă în Liga a 3-a, seria a 8-a:

Unirea Tășnad merge la Zalău cu gândul la o nouă surpriză

8 Partida se joacă vineri de la ora 15 în cadrul etapei a 10-a

Vineri, 24 octombrie, începând cu ora 15:00, Stadionul Municipal din Zalău va găzdui derby-ul etapei a 10-a din Seria 10 a Ligii a III-a – duelul dintre SCM Zalău și Unirea Tășnad, două echipe aflate pe podium și despărțite de un singur punct. Miza este una important. locul secund și poziția de principală urmăritoare a liderului Minaur Baia Mare.

Tășnădenii, revelația sezonului

După șapte ani, Unirea Tășnad a revenit spectaculos în Liga a III-a, promovând la pas după barajul cu FC Chieșd (9-2 la general). Echipa antrenată cu pasiune și disciplină de Ioan Stelescu și Mihai Sabău a demonstrat că nu este o simplă nou-promovată, formația tășnădeană este singura care a reușit să învingă liderul Minaur Baia Mare, și încă pe terenul acestuia, cu un categoric 5-1!

Cu 19 puncte după nouă etape, Unirea a devenit surpriza plăcută a campionatului. Deși etapa trecută a remizat acasă, 1-1 cu Crișul Sântandrei, moralul rămâne ridicat, iar dorința de a demonstra că succesul nu este întâmplător e mai mare ca oricând.

Zălăuanii – favoriți acasă, dar sub presiunea obiectivului

De partea cealaltă, SCM Zalău beneficiază de sprijinul consistent al autorităților locale și are ca obiectiv clar calificarea în play-off. Cu 20 de puncte și un moral excelent după victoria cu 2-0 la Beiuș, sălăjenii vor încerca să profite de avantajul terenului propriu și al tribunelor de sub Meseș.

Condițiile meteo cu 14°C anunțate l ora meciului și vânt moderat , pot influența jocul, într-un meci care se anunță echilibrat și spectaculos.

Brigada de arbitri

Partida va fi condusă la centru de Mihai Amorăriței (Câmpina – Prahova), aflat pentru prima dată la un meci al Unirii Tășnad. Acesta va fi asistat de Antal Csaba (Baciu – Cluj) și Zifceac Ludovic (Oradea – Bihor). Rezervă: Balaiban Raul Oliviu (Oradea). Observator: Szabo Gero (Cluj-Napoca). Delegat de joc: Orbonaș Călin Marius (Ilia – Hunedoara).

Etapă echilibrată în Seria 10

În afara derby-ului de la Zalău, etapa programează și alte meciuri interesante:

Iar la Satu Mare, sâmbătă de la ora 15, SC Olimpia MCMXXI caută să iasă din zona periculoasă a clasamentului în duelul cu Unirea Dej, o altă echipă aflată în dificultate.

Programul etapei a 10-a

Vineri, 24 octombrie, ora 15.00

Sănătatea Cluj – Crișul Sântandrei

SCM Zalău – Unirea Tășnad

Lotus Băile Felix – CSM Sighetu Marmației

Sâmbătă, 25 octombrie, ora 15.00

Arieșul Turda – CS Bihorul Beiuș

Olimpia MCMXXI Satu Mare – Unirea Dej

Minaur Baia Mare – Viitorul Cluj

CLASAMENT

1.Minaur Baia Mare – 24 p

2.SCM Zalău – 20 p

3.Unirea Tășnad – 19 p

4.CSM Sighetu Marmației – 16 p

5.Crișul Sântandrei – 15 p

6.Lotus Băile Felix – 14 p

7.Sănătatea Servicii Publice – 13 p

8.Viitorul Cluj – 11 p

9.Bihorul Beiuș – 7 p

10.Unirea Dej – 5 p

11.Olimpia MCMXXI – 5 p

12.Arieșul Turda – 1 p