Vacanța care n-a mai fost…

La bursa de azi am inventat o scurtă povestioară de vacanță. De vacanță de toamnă stricată de o mică neatenție… sau poate de o lipsă de informație.

La drept vorbind, câți dintre noi știm că nu poți urca în avion dacă pașaportul tău intră în ultimele șase luni de valabilitate?

Ei bine, de o astfel de pățanie au avut parte niște sătmăreni care, în loc să zboare de pe aeroportul din Budapesta spre țările calde, s-au văzut nevoiți să se întoarcă acasă, neconsolați. Și pățania n-a fost deloc ieftină…

Ce e mai rău, vacanța de vis s-a transformat într-una de coșmar.

Așa că venim azi cu un sfat: verificați-vă actele înainte de a pleca în vacanță sau în city break!

Și nu ne referim doar la pașapoarte, ci și la ITP-uri, permise și toate celelalte „mărunțișuri” administrative care ne pot tăia cheful de plecare.

Că, vorba aceea, mai bine să fii dermatologul din poveste — singurul doctor care învață pe pielea altuia — decât să fii „pacientul de serviciu”, cel care scoate banul din buzunar pentru fiecare respirație.