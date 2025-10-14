VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: CONFESIUNILE UNUI ROMÂN PE STRĂZILE EUROPEI

De: SERGIU AURAȘ: EDITORIALIST VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, CORESPONDENT GNV ÎN EUROPA DE VEST;

Realitatea politică germană, în general, este în continuă evoluție și este caracterizată de unele schimbări semnificative, în special cursa înfruntării situației delicate ce privește economia acestei țări. Este o sfidare ce-l implică direct pe noul cancelar Friedrich Merz, care a introdus și o politică de reînarmare care schimbă fața Germaniei și a Europei însoțită de o reformă a plafonului datoriei, eliberând resurse semnificative pentru apărare și sprijin militar acordat Ucrainei.

RADIOGRAFII ALE POLITICII GERMANE

În acest context geo-politic reintră în vizor frontul energetic în care Germania se confruntă, cu o dezbatere internă privind posibila deschidere către energia nucleară, cu poziții contrastante în cadrul guvernului. Aceasta ar putea reprezenta o schimbare radicală în strategia energetică a țării, menținând până recent o opoziție puternică față de energia nucleară.

Mentalitatea politică se rezumă la câteva aspecte fundamentale ce includ: federalismul, stabilitatea și pragmatismul

În principal, poporul german tinde să favorizeze politicile bazate pe rezultate concrete și continuitatea instituțională, ce le pot aduce cât mai multe beneficii sociale posibile.

Nu în ultimul rând în Germania se pune preț și pe importanța educației care este văzută ca o valoare fundamentală, nu doar ca un instrument pentru carieră, ci și o deschidere pentru un viitor decent al fiecărui cetățean.

Mai rămâne ultimul puzzle din tacâmul așezat la masa social-politicului, sub forma unei responsabilități istorice în care Germania își recunoaște greutatea istoriei și caută să mențină o memorie destul de critică al propriului trecut.

Poporul german se bazează mai ales pe eficiență și meritocrație în care performanța este considerată o valoare centrală în politică, economie și societate

Aceste elemente contribuie la o cultură politică orientată spre stabilitate, cooperare și căutarea unor soluții pragmatice; iar sentimentul politic popular este influențat de diverși factori sociali, economici și istorici.

Cu reunificarea Germaniei din anul 1990 a avut loc un impact semnificativ asupra politicii și identității naționale prin conceptul de identitate națională germană ce -și are rădăcini adânci, datând din vremea Imperiului Roman și a Reformei Protestante.

De-a lungul istoriei, sentimentul politic din Germania a fost modelat de evenimente precum unificarea din 1871 sub conducerea lui Otto von Bismarck, sentiment care a dus la formarea statului modern.

Astăzi, peisajul politic german este caracterizat de o puternică tradiție democratică și de dezbateri aprinse pe teme, precum sustenabilitatea economică, integrarea europeană și imigrația.

Politica germană trece printr-o transformare semnificativă după alegerile federale din anul 2025, iar principalele provocări cu care se confruntă noul guvern includ gestionarea recesiunii economice, a inflației ridicate și a crizei energetice.

Politica fiscală va fi o temă centrală, cu dezbateri privind modificarea frânei de îndatorare pentru a stimula creșterea. În plus, politica din domeniul migrației a devenit o prioritate pentru liderul UNIUNII DEMOCRAT CREȘTINE – CDU, Friedrich Merz, după o serie de atacuri mortale comise de cetățeni din afara UNIUNII EUROPENE.

Pe plan internațional, Germania se confruntă cu relații transatlantice dificile,

în special cu politica comercială stârnită de noul Președinte al SUA Donald Trump. Nu lipsesc nici tensiunile cu Rusia și nici îngrijorările legate de securitatea europeană, ce vor influența deciziile politice ale Berlinului.

Rămâne faptul că viitorul Germaniei va fi determinat de stabilitatea politică și de reformele economice, iar populația de rând a Germaniei pare să ia în serios ambientul politic, fie la nivel local cât și național, părând a fi mai puțin critică cu mediul politic, populație care are un mai ridicat simț practic, fiind interesată de influența socială ce se abate în viața și familiile ei, prin convingeresa că ceea ce se promite aia trebuie să se și facă, altfel vor fi penalizați de aceeași alegători prin redirecționarea preferinței cu voturi regionale … și aici … în Germania clasa politică are dorința de a ocupa un fotoliu politic cu o emblemă și cu funcții cât mai înalte, dar rămâne conștientă că orice loc de funcție publică are un preț: trebuie să onoreze cu punerea în practică ceea ce a propus și promis .

