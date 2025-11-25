25 noiembrie – Ziua Internațională de Luptă împotriva Violenței asupra Femeilor: 16 zile de activism și un apel la solidaritate

Astăzi, 25 noiembrie, este marcată Ziua Internațională de Luptă împotriva Violenței asupra Femeilor, un moment esențial în calendarul global dedicat combaterii abuzului, protejării victimelor și conștientizării unui fenomen care afectează milioane de femei și fete din întreaga lume.

În acest context, instituțiile și organizațiile din România se alătură Campaniei Internaționale „16 zile de Activism împotriva Violenței asupra Femeilor”, un demers global ce urmărește informarea publicului, sensibilizarea comunităților și mobilizarea societății împotriva tuturor formelor de violență domestică și de gen.

📞 Sprijin pentru victime – linia gratuită 0800.500.333

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) promovează în această perioadă linia telefonică gratuită 0800.500.333, disponibilă 24/7.

Aceasta oferă:

consiliere victimelor violenței domestice,

sprijin pentru victimele discriminării de gen sau discriminării multiple,

ajutor în cazurile de trafic de persoane.

Numărul poate fi apelat anonim și constituie un instrument vital pentru femeile aflate în situații vulnerabile.