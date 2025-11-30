30 noiembrie – Ziua Națională a Tezaurului Uman Viu

Astăzi, 30 noiembrie, conform Legii nr. 120/2023, se celebrează „Tezaurele Umane Vii”. Legea prin care această zi – ziua Sfântului Andrei – devine Ziua Națională a Tezaurului Uman Viu a fost promulgată de către președintele țării în anul 2023.

Inițiativa vizează creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg, precum și promovarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind astfel la asigurarea viabilității acestuia.

Totodată, inițiativa oferă posibilitatea autorităților administrației publice centrale și locale, precum și instituțiilor publice aflate în subordinea sau coordonarea lor, să organizeze sau să sprijine logistic și material, prin bugetele proprii, manifestările culturale, artistice sau educaționale dedicate acestei zile.

Programul „Tezaure Umane Vii” a pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial.

Titlul de „Tezaur Uman Viu” este un titlu onorific ce poate fi conferit acelor persoane recunoscute de către comunitate drept păstrătoare, purtătoare, creatoare și transmițătoare de elemente ale unui domeniu al patrimoniului cultural imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate. Acest titlu este viager, personal și netransmisibil și se acordă de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (CNSPCI).

În județul Satu Mare, în urma demersurilor Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, avem trei Tezaure Umane Vii:

Istvanfi Gheza din comuna Vama

Emilia Zamfira Grosoș din localitatea Soconzel, comuna Socond

Viorica Puți din comuna Batarci