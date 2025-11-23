Femeie încarcerată într-un accident produs noaptea, la Halmeu. Pompierii au intervenit pentru salvare

În această dimineață, în jurul orei 03:00, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Turț au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe strada principală din localitatea Halmeu, județul Satu Mare.

La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat că un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un șanț fără apă. În urma impactului, o persoană de sex feminin, în vârstă de aproximativ 30 de ani a rămas încarcerată, fiind conștientă și cooperantă.

Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit 7 cadre militare cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj de prim-ajutor. Pompierii au depus eforturi susținute pentru asigurarea autoturismului, a zonei și crearea accesului necesar, acționând cu echipamentele de descarcerare pentru extragerea în siguranță a victimei, în condiții dificile, pe timpul nopții.

Persoana a fost ulterior predată echipajului medical pentru evaluare și îngrijiri.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente.