Accident grav la Lechința: un bărbat de 75 de ani, extras dintre fiarele mașinii

În cursul după-amiezii, în jurul orei 15:40 dispeceratul a fost informat despre producerea unui accident rutier în localitatea Lechința, în urma căruia o persoană a rămas încarcerată după ce autoturismul în care se afla a intrat într-un cap de pod.

La locul evenimentului s-a deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare din cadrul Punctului de lucru Turț, formată din 4 cadre militare, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare.

Echipajele au constatat că victima, o persoană de aproximativ 75 de ani, era conștientă și cooperantă dar cu politraumatisme iar pentru salvarea sa a fost necesară o operațiune complexă și dificilă de extragere din autoturism, desfășurată în condiții de siguranță maximă.

După finalizarea manevrelor, persoana a fost preluată de echipajul medical pentru îngrijiri și evaluare suplimentară.