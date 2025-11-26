ACCIDENTE Două evenimente rutiere în aceeași zi pe șoselele din județul Satu Mare

O femeie fără permis, rănită după ce s-a răsturnat cu ATV-ul, iar un șofer din Sălaj a ajuns la spital după ce a intrat în șanț

Marți, 25 noiembrie, polițiștii sătmăreni au intervenit la două accidente rutiere produse la interval de doar câteva ore pe drumurile județului. Ambele evenimente au avut loc în curbă, iar în ambele cazuri conducătorii auto au pierdut controlul asupra direcției de mers, ajungând în șanț.

Femeie rănită după ce s-a răsturnat cu ATV-ul la Stâna

Primul incident a fost anunțat prin apel la 112 la ora 12:50, pe Drumul Județean 196A, în localitatea Stâna. Polițiștii au stabilit că o femeie de 31 de ani, localnică, conducea un ATV când, într-o curbă, ar fi pierdut controlul asupra vehiculului. ATV-ul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanț.

În urma verificărilor, au ieșit la iveală două aspecte grave:

femeia nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule;

ATV-ul nu era înmatriculat sau înregistrat.

Conducătoarea a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Testarea cu etilotestul a indicat un rezultat negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele accidentului și pentru a documenta infracțiunile rutiere constatate.

Șofer din Sălaj, rănit după ce a ajuns cu autoturismul în șanț la Săcășeni

Al doilea eveniment rutier a fost semnalat la ora 18:41, pe Drumul Național 1F, în localitatea Săcășeni. Un bărbat de 44 de ani, din județul Sălaj, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul într-o curbă, vehiculul părăsind carosabilul și oprindu-se în șanț.

Șoferul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru investigații și tratament. Testul cu aparatul etilotest a indicat, de asemenea, un rezultat negativ.

Cercetări în desfășurare

În ambele situații, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare continuă verificările pentru a stabili cu exactitate modul de producere a accidentelor și eventualele alte responsabilități ale persoanelor implicate.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto prudență sporită în zonele cu vizibilitate redusă și în curbe, mai ales în această perioadă în care condițiile meteo pot fi variabile.