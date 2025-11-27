Acțiune desfășurată de polițiștii rutieri împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român

La data de 26 noiembrie a.c., în intervalul orar 09.00-12.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Carei, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Satu Mare, au desfășurat o acțiune pe Drumul Național 1F din localitatea Căuaș, cu scopul de a crește gradul de disciplină rutieră și de a combate accidentele rutiere.

Autoturismele oprite în trafic au fost verificate de către inspectorii din cadrul Registrului Auto Român, în vederea identificării autovehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic pentru circulația pe drumurile publice.

În cadrul acțiunii desfășurate, au fost legitimate peste 80 de persoane și verificate peste 60 de autoturisme.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 34 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 18.000 de lei, fiind reținute 11 certificate de înmatriculare pentru modificarea sistemului de evacuare, noxe emise peste limita admisă, defecțiuni majore la sistemul de iluminare și anvelope de alte dimensiuni montate pe autoturism.