AJUSTĂRI Noi tarife pentru depozitarea deșeurilor la Depozitul Ecologic Doba

ADI Deșeuri Satu Mare aprobă creșteri moderate, menținând gratuitatea pentru anumite tipuri de materiale

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Deșeurilor Satu Mare a aprobat, în ședința din 27 noiembrie 2025, ajustarea tarifelor pentru preluarea, tratarea și depozitarea deșeurilor la Depozitul Ecologic Doba. Noile tarife vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Deși revizuirea vine după trei ani, majorarea este una moderată, menținută la același procent simbolic de 5,86%.

Ajustări moderate ale tarifelor de depozitare

Tarifele aplicate pentru deșeurile reziduale, stradale și reziduurile rezultate din sortare cresc de la 132,30 lei/tonă + TVA la 140,05 lei/tonă + TVA, reprezentând o creștere de 5,86%.

Și tarifele pentru deșeurile industriale se aliniază aceleiași procentualități, fiind ajustate de la 64,98 lei/tonă + TVA la 68,78 lei/tonă + TVA. Pentru deșeurile provenite din construcții și demolări se păstrează același nivel de majorare.

Menținerea unor tarife zero pentru materiale utile în operarea depozitului

Pentru a încuraja predarea pământului din excavații, necesar pentru acoperirile zilnice și pentru închiderea celulelor, ADI Deșeuri păstrează tariful zero, cu condiția ca materialul să nu fie amestecat cu alte tipuri de deșeuri.

De asemenea, biodeșeurile predate la stația de compostare vor continua să fie acceptate fără costuri (0 lei/tonă), încurajând colectarea separată și reducerea cantității de deșeuri depozitate.

Extinderea activităților prin preluarea stației de transfer Livada

În aceeași ședință, membrii ADI au votat pentru preluarea stației de transfer Livada, care va deveni bază logistică pentru activitatea de colectare selectivă în 12 UAT-uri: Livada, Apa, Gherța Mică, Turț, Călinești-Oaș, Porumbești, Botiz, Orașu Nou, Micula, Dorolț, Halmeu și Lazuri.

Extinderea va deservi o populație de aproximativ 50.000 de persoane, contribuind la dezvoltarea unui sistem modern și eficient de gestionare a deșeurilor în județul Satu Mare.