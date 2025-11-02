Alexandru Botoș: ” Șansa și curajul ne-au lipsit pentru a obține un punct”

Antrenorul demis după patru etape și revenit spune că nu a venit la Piatra Neamț neapărat cu gândul de a juca la egal, ci pentru a juca fotbal și le-a cerut elevilor săi să joace cu mai mult curaj în meciurile viitoare, pentru a obține victorii.

”În primul rând, vreau să spun că mă simt onorat că am putut să am un meci oficial împotriva domnului profesor Cristian Pustai. Îl apreciez foarte mult pentru tot ce a făcut în fotbalul românesc.

Pe de altă parte, am știut că dacă le dăm spații adversarilor sunt periculoși și eu spun că am reușit să ne apărăm destul de bine. Am fost compacți, am închis spațiile. Sigur, au avut ocazii, dar totuși am reușit să evităm multe ocazii periculoase ale adversarului și ne-am creat și noi câteva. Dacă ne raportăm la jocul de azi, eu spun clar că nu este meritat locul din clasament. Le-am spus și băieților în vestiar, echipa nu merită să fie pe ultimul loc. Dar încă nu avem suficient curaj deocamdată, să ne arătăm adevărata valoare. Și din această cauză ne chinuim la Liga2, dar eu cred și sper că vor veni și momentele bune . După primele 15 minute ne-a lipsit curajul, iar la pauză am mai reglat niște lucruri. Nu am venit aici să scoatem un punct, am venit să jucăm. În momentele în care nu am avut posesia, am pregătit jocul ca să ne apărăm compact și de acolo să facem tranziția pozitivă cât mai rapid. Din păcate, nu ne-a ieșit să obținem măcar un punct, dar am fost aproape.

Șansa și curajul ne-au lipsit pentru a obține un punct. Dacă merg în vestiar acum, după meci, moralul jucătorilor e la pământ. E și normal, dar credeți-mă, având în vedere situația noastră, până la meciul următor ne vom reveni și mental, și fizic. Și ei au încredere că pot mai mult, dar trebuie să avem și mai mult curaj”- Alexandru Botoș-antrenor CSM Olimpia Satu Mare.

Pustai: ”Aveam nevoie de această victorie!”

După meci, antrenorul nemțenilor, Cristian Pustai, l-a lăudat pe Davordzie, despre care a spus că a făcut cel mai bun joc din ultima perioadă.

”Era nevoie de această victorie, venită cu suferință mare. Trebuie să ne bucurăm că am făcut 14 puncte și am câștigat acest joc. Azi l-am felicitat pe Davordzie, pentru că este cel mai bun joc de când am venit eu. A fost prezent în joc, a avut ocazii. Mă bucur că atacantul meu are ocazii, dar aș fi vrut să și dea gol, pentru că au fost ocazii clare. Mă bucur pentru el, dacă își revine o să fie bine. Până azi a fost destul de modest în jocuri. Este în revenire de formă și asta trebuie să ne bucure”, a declarat Cristian Pustai.

Ceahlăul Piatra Neamț a învins CSM Olimpia Satu Mare cu 1-0, sâmbătă în etapa a 12-a a Ligii a 2-a cu un gol marcat din penalty de Davordzie la ultima fază a meciului.