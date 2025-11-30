Colegiul Național „Doamna Stanca” din Satu Mare, NU va merge vinerea la școală, printre cele 18 școli incluse în programul-pilot al Ministerului Educației

Colegiul Național „Doamna Stanca” din Satu Mare se numără printre unitățile de învățământ selectate la nivel național pentru a implementa noul program-pilot al Ministerului Educației, prin care elevii vor merge fizic la școală doar patru zile pe săptămână, iar în ziua de vineri orele se vor desfășura exclusiv online.

Decizia Ministerului vizează testarea unor modele educaționale moderne, adaptate nevoilor actuale ale elevilor și profesorilor, dar și optimizarea timpului dedicat studiului individual. Pentru liceenii sătmăreni, această schimbare reprezintă o oportunitate de a-și structura mai eficient pregătirea, în special în anii terminali, în perspectiva examenului de Bacalaureat.

Programul-pilot se va aplica în 18 școli din România, alese din București și din județele Sibiu, Timiș, Iași, Harghita, Constanța, Satu Mare, Ilfov, Ialomița, Teleorman, Covasna și Călărași. Obiectivul principal este de a evalua în ce măsură o săptămână școlară flexibilă contribuie la creșterea performanțelor elevilor și la o mai bună organizare a timpului.

Pentru elevii și profesorii sătmăreni, această schimbare marchează un pas important spre adaptarea sistemului de învățământ la dinamica vieții moderne, facilitând atât învățarea individuală, cât și utilizarea tehnologiei ca instrument educațional de bază.