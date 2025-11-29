Coletărie fără documente justificative – sancționată în cadrul acțiunilor polițiștilor de frontieră sătmăreni

Și în cursul acestei săptămâni, polițiștii de frontieră sătmăreni au continuat acțiunile de verificare a respectării legislației de către participanții la traficul transfrontalier. În cooperare cu omologii maghiari, dar și împreună cu alte structuri de ordine și siguranță publică din județul Satu Mare, polițiștii de frontieră își îndeplinesc în continuare atribuțiile pe linie de siguranță națională și menținere a ordinii și liniștii publice în zona de competență.

Vineri, 28 noiembrie a.c., sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, două acțiuni au fost desfășurate de către structurile de siguranță și ordine publică în zona de frontieră, una dintre ele fiind organizată în cooperare cu autoritățile maghiare, cu care polițiștii de frontieră sătmăreni mențin permanent legătura pentru buna și corecta gestionare a oricăror evenimente care ar putea avea loc în zona de responsabilitate. Prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere rămâne o prioritate în activitatea instituției noastre, la fel ca și combaterea evaziunii fiscale, a fraudei vamale și a economiei subterane, respectiv menținerea unui climat de siguranță și ordine publică.

Echipajele Poliției de Frontieră au fost prezente pe comunicațiile Satu Mare-Petea, respectiv Carei-Urziceni, în apropierea fostelor puncte de trecere a frontierei, inclusiv pe drumurile care duc spre zonele fostelor puncte temporare de la frontiera cu Ungaria.

Au participat polițiști de frontieră sătmăreni și omologi maghiari, dar și polițiști din cadrul IPJ Satu Mare, jandarmi din cadrul IJJ Satu Mare, lucrători ai Biroului pentru Imigrări Satu Mare și SCCO Satu Mare, lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile Satu Mare și ai Gărzii Naționale de Mediu. Una dintre acțiuni a fost organizată în cooperare cu polițiștii maghiari din cadrul Căpităniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs Szatmar Bereg. Persoanele care tranzitau frontiera de stat au fost verificate pe căile de comunicații care fac legătura cu statul maghiar, în zona de responsabilitate din județul Satu Mare.

Utilizând aplicația eDAC, echipele de control au verificat 870 de persoane și peste 420 de mijloace de transport. Abaterile de la respectarea legislației în vigoare de către participanții la traficul transfrontalier au fost sancționate, fiind aplicate trei avertismente și două amenzi contravenționale. Valoarea sancțiunilor contravenționale s-a ridicat la aproximativ 2.600 de lei.

Concret, într-unul dintre cazuri, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Carei, a fost oprit în trafic, în jurul orei 18.00, un sătmărean care conducea un microbuz înmatriculat în țara noastră. În mașina acestuia se aflau, pe lângă pasagerii pe care intenționa să îi transporte în Germania, și mai multe colete. Împreună cu inspectorii vamali din cadrul DRV, polițiștii de frontieră au verificat conținutul coletelor, constatând că este vorba despre articole din piele. Conducătorul auto a declarat că urma să le transporte în Germania, la sediul unei societăți comerciale, dar nu a putut prezenta niciun document justificativ în acest sens. Deoarece sătmăreanul nu a putut dovedi respectarea prevederilor legale, inspectorii vamali au aplicat în acest caz o sancțiune contravențională în valoare de 2.000 de lei.

Polițiștii de frontieră sătmăreni, prin acțiunile desfășurate, vor continua să combată fenomenul infracțional transfrontalier și să se asigure că participanții la traficul internațional respectă legislația în vigoare.